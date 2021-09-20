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Gençlerin en güvendiği kargo şirketi belli oldu

TİA tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştiren G250 araştırmasında 18-24 yaş arası gençlerin en çok itibar ettiği, güvendiği ve tercih ettiği 250 marka sıralandı.
Gençlerin en güvendiği kargo şirketi belli oldu

Türkiye İtibar Akademisi’nin (TİA) Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin akademik denetiminde gerçekleştirdiği TİA Gençlik Endeksi G250’ye göre; Türkiye’de 18-24 yaş arası gençlerin en güvendiği ve tercih ettiği ilk 10 marka arasında yer alan tek kargo şirketinin Yurtiçi Kargo olduğu açıklandı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde Türkiye İstatistik Kurumu’nun ‘Türkiye Örneklemi’ kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilde yaklaşık 3500 genç ile görüşülen araştırmada, gençlerin en çok güvendiği ve zihinlerinde yer eden markalar belirlendi. Endekste aralarında bankacılık, otomobil, e-ticaret, inşaat, kargo, beyaz eşya ve GSM operatörü gibi birçok sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların gençlerin gönlündeki değerleri ölçümlendi.

"EN GÜVENİLEN İLK 10 MARKA ARASINDA TEK KARGO ŞİRKETİ"

TİA tarafından hazırlanan Ekonomiye Fayda Endeksi’nde iki yıl üst üste Türk ekonomisine en çok fayda sağlayan kargo şirketi ve Türkiye İtibar Endeksi’nde yine art arda en itibarlı kargo şirketi seçilen Yurtiçi Kargo, Gençlik Endeksi G250’de de gençlerin en güvendiği ilk 10 marka arasında yer alan tek kargo şirketi oldu.

TİA tarafından yapılan açıklamada; gençlerin tercihlerine etki eden faktörler arasında dijitalleşmeye önem veren, daha çok kurumsal sosyal sorumluluk sergilen, sosyal medya mecraları başta olmak üzere pek çok iletişim kanalından gençlere daha çok dokunan markaların genç kuşakta güven algısı oluşturduğuna dikkat çekildi. Açıklamada, gençlerin dinamik, yenilikçi ve teknolojiye yatırım yapan markalar daha fazla güvendiğine ve tercih ettiklerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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