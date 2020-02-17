Gençlerin gözdesi 

Başkent’te, yeni nesil ulaşım aracı olarak hizmet veren “Martı” adındaki elektrikli scooterlar giderek yaygınlaşıyor. Yoğun trafikte hızlı, kolay ve keyifli yolculuk imkanı sunan tek kişilik araçlara özellikle gençler büyük ilgi gösteriyor.

Yeni nesil ulaşım aracı kiralık scooterlar Başkent’in cadde ve sokaklarında sık sık görülmeye başladı. Kızılay, Tunalı, Bahçelievler, Hamamönü, Yenimahalle, Bilkent ve Eryaman’da kullanıma başlayan kiralık scooterlar trafikten kaçmak, çevreye zarar vermeden kısa mesafeli seyahat etmek isteyenlerin tercihi oluyor. Kiralık scooterları kullanmak isteyenler telefona uygulamasını yükledikten sonra scooter üzerinde bulunan QR Kod ile çalıştırma, ödeme ve kilitleme işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar.

EN YAYGINI ‘MARTI’

İstanbul’dan sonra Ankara’ya da gelen elektrikli scooter uygulaması ‘MARTI’ Başkent’te harita olarak en yaygın marka. Başlarda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın desteğiyle Yenimahalle bölgesinde yaygınlaşan bu uygulama kısa sürede Kızılay, Bahçelievler, Tunalı, Hamamönü gibi genç nüfusun yoğun, hayatın akışının hızlı olduğu noktalara da geldi. Yine Başkent merkezli bir uygulama olan ‘HOP’ uygulaması da özellikle Bilkent ve Eryaman bölgesinde kullanılmaya başlandı.

DAKİKASI 59 KURUŞ

Sokaklarda her an bir direğe ya da bahçe demirine kilitlenmiş vaziyette karşınıza çıkan elektrikli scooterları kiralamak ise çok kolay. Akıllı telefonunuza yüklenen ‘MARTI’ uygulaması ile elektrikli scooterın önce konumunu öğreniyor sonra yanına giderek telefonunuza gelen şifreyle kilidini söküyorsunuz. Daha sonra akıllı telefon ile scooterların uygulama üzerinden bağlantısı kurularak çalışması sağlanıyor. Dakika başına 0,59 kuruş ödenen yeni nesil ulaşım araçları 18 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veriyor.

GENÇLER UYGULAMAYA BAYILDI

Hem çevreci hem de ekonomik olan tek kişilik araçları kullananlar, bir hayli memnun. Gazetemize konuşan gençler, “Güzel uygulama olmuş. Kısa mesafelerdeki ulaşım için elektrikli scooterlar büyük kolaylık. Çevreci olması ve giderek yaygınlaşması bizi ayrıca memnun ediyor. Bunların üniversitelerin girişine konulmasını da istiyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA





