Gençlerin gözdesi olacak

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşı sosyal yaşamını hareketlendirecek ve gençlerin yeni gözdesi olacak Üniversiteliler Caddesi Projesi’ni anlattı.

Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ana giriş kapısı, Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü ve Ankara Üniversitesi Teknokent yerleşkesinin tam merkezinde Gölbaşı Belediyesi’nin 11,000 m2’lik kendi arazisi üzerinde inşa ettiği Üniversiteliler Caddesi Projesi’nin hem Ankara hem de Gölbaşı için büyük önem taşıdığına vurgu yapan Ramazan Şimşek, “30 adet işyeri, sinema ve yaşam merkezinden oluşan içerisinde kendi yürüyüş caddesi ve meydanı bulunan, merkezinde üniversite öğrencileri ve Gölbaşılıların sosyal hayatını zenginleştirmeyi amaçlayan projemiz, 11,000 m2’lik kendi arazisi üzerinde inşa edilecek” dedi.

Başkan Şimşek, “Projemiz, tek katlı mağazaların çevrelediği araç trafiğine kapalı yürüme yolu cadde konseptinde bir açık hava ticaret ve sosyal yaşam merkezi formunda tasarlandı. Proje sayesinde Gölbaşı’nda yerleşik üniversite öğrencileri ve Gölbaşı halkı; açık hava konseptinde kendi mini meydanı ve sosyal yeşil alanları olan; öğrenciler ve vatandaşın tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir sosyal yaşam merkezine kavuşacak” açıklamasında bulundu.

Gölbaşı’nın ilk sineması hayata geçiyor

Gölbaşı içerisindeki ilk sinema salonunun da proje kapsamında hayata geçirileceğini belirten Başkan Ramazan Şimşek “Projenin içerisinde bulunan sinema salonu binası, Gölbaşı ilçesindeki ilk sinema salonu olacak olup, uzun yıllardır Gölbaşı halkının beklentisinin bulunduğu bir eksikliği giderecek. Üniversiteliler Caddesi Gölbaşı Kent Meydanı ve Büyük Gölbaşı merkezi ana güzergahına bisiklet ve koşu yolları ve peyzaj hatları ile bağlanacak. Gölbaşı ilçesinin sosyal hayatına büyük bir değer katacak olan Üniversiteliler Caddesi Projesi ile ilçedeki öğrenci nüfusunun ilçede vakit geçirmesini, ticaret hacminin artmasını ve Gölbaşı halkının uzun süredir beklentisinde olduğu sosyal yaşam merkezi ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz” dedi.