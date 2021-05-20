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Gençlerin oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü

HATAY'ın Hassa ilçesinde, 4 gencin asılı bulunduğu duvardan indirerek şakalaştığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vurulan Sefa Yaşar (17), hayatını kaybetti.
Gençlerin oynadığı tüfek ateş aldı: 1 ölü

Olay, Akbez Mahallesi'ndeki bir atölyede meydana geldi. İddiaya göre atölyedeki 4 genç, duvarda asılı av tüfeğiyle oynamaya başladı. Gençlerin, oynarken namluda fişek olduğunu fark etmediği tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, atölyedeki gençlerden Sefa Yaşar'a isabet etti. Silah sesini duyup, atölyeye koşan çevredekiler, Yaşar'ı yerde kanlar içinde yatar halde görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yaşar'ın öldüğü belirlendi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Sefa Yaşar'ın cenazesi, otopsisi için morga kaldırıldı.

Silahla oynadığı öne sürülen ve isimleri açıklanmayan yaşları 18'den küçük 3 genç ise ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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