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Gençlerle Baş Başa

“Gençlerle Baş başa” programı kapsamında ilçedeki okulları tek tek ziyaret eden Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerle keyifli sohbet gerçekleştiriyor.
Gençlerle Baş Başa

Gençlere yönelik projelerini paylaşan, fikir alışverişinde bulunan Başkan Ercan, “Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ile bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. Gençlerimiz için spor tesisleri, kültür sanat etkinlikleri, sosyal yaşama dair birçok alanda projeler geliştiriyoruz. Bu noktada Gençlerin fikirleri bizim için çok kıymetli. “diye konuştu.
Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ''Gençlerle Baş başa'' programı kapsamında okul ziyaretlerini sürdürüyor. Her hafta programına en az bir okul ziyareti ekleyen Başkan Ercan gençlerle bir arada olmaktan, gençlerin fikirlerini dinlemekten mutluluk duyduğunu belirtti.

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Başkan Ercan Belediye Çalışmaları ve Projeler Hakkında Gençlere Bilgi Verdi

Çocuklar ve gençler için her türlü adımı atmaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Ercan “Gençlerle Baş başa programını çok önemsiyorum. Gençler çok kıymetli, gençler ülkemizin geleceği.  Gençlerimizin geleceğini iyi hazırlamakla onların hayatına iyilik yapmış olmanın yanı sıra gelecek neslimize, ülkemize de iyilik yapmış oluyoruz. Sizlere çok güveniyoruz. “ açıklamasında bulundu.

Kimi Öğrencilik Hayatını Merak Etti Kimi Gençlere Yönelik Projelerini

Gençlerin geleceğe dair hayallerini ve sorunlarını da dinleyen Başkan Ercan öğrencilerin; öğrencilik hayatı, belediye başkanı olmanın zorlukları gibi sorularına da yanıt verdi.

Projelere de değinen Başkan Ercan spor alanlarından kültür sanatta sosyal alanlara kadar pek çok proje üzerinde çalıştıklarını ve gençlere yönelik çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekledi. 

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