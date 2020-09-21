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Gençlerle basketbol oynadı - 12 dev adama taş çıkardı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok mesai mefhumu tanımıyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ilçeyi sokak sokak gezerek vatandaşları dinleyen Altınok, Bağlum’da  gençlerle parkta basketbol oynadı.
Gençlerle basketbol oynadı - 12 dev adama taş çıkardı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok her gün ilçeyi cadde cadde sokak sokak gezerek vatandaşlarla buluşuyor. Her gün belirli bir mahalleyi gezen Altınok bölge esnafını ziyaret ediyor, parklarda vatandaşlarla buluşuyor. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Altınok, aynı zamanda parklarda gençlerle oyun oynuyor.

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SOKAK SOKAK GEZİYOR
Gecenin ilerleyen saatlerine kadar ilçeyi sokak sokak gezerek vatandaşları dinleyen Altınok, Karşıyaka ve Karakaya mahallesinde gençlerle parkta bir araya gelerek basketbol oynadı. Birçok vatandaş ve gencin ilgiyle karşıladığı Altınok parkta keyifli anlar yaşadı. Gençler Başkan Altınok’a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

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MESAİ MEFHUMU YOK
“Biz hizmet için kolları sıvadık. Mesai mefhumu yok, hizmette dur durak yok” diyen Altınok, “Günün her saati şehrimizin her yerindeyiz. Caddede, sokakta, parkta vatandaşımızla birlikteyiz. Bağlum'dayız. Gençlerimizle basketbol oynadık, onlarla sohbet ederek Karakaya ve Karşıyaka Mahallelerimizin sokaklarını gezdik, esnafımızı ziyaret ettik” diyor. 

“VATAN SEVGİSİ VATANA HİZMETLE ÖLÇÜLÜR”
Gece saat 03.00 sularına kadar hizmet yürüyüşüne devam eden Altınok, gece 03.00 sularında sosyal medya hesaplarından bir de fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı, “Saatimiz 03.00'e geliyor. Atatürk'ün dediği gibi ‘Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. ’Bu gayeyle hizmete devam ediyoruz. Şehrimiz için birçok projemiz ve müjdemiz var. Yeni günümüz pırıl pırıl, ışıl ışıl olsun. Temizlik, mesafe ve maske kurallarına uyalım. Sağlıklı günler diliyorum.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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