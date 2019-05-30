  • BIST 90.012
  • Altın 243,917
  • Dolar 5,8818
  • Euro 6,5499
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 23 °C
»

Gençlerle birlikte türkü söyledi

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce düzenlenen sanat kurslarında Belediye Başkanı Serhat Oğuz, merkezi ziyareti sırasında gençlerle birlikte türküler ve şarkılar söyledi. 
Gençlerle birlikte türkü söyledi

Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi’nce (KAGEM) düzenlenen kurslarda satrançtan resme, işaret dilinden gitar ve teknolojiye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurslarda geleceğin sanatçıları yetişiyor. Sanat kurslarının yanı sıra okuma yazma bilmeyen yetişkinlere de okuma yazma öğretiliyor. Tüm yaş gruplarından katılımcıların yer aldığı kurslarda, kursiyerler hem öğreniyor hem de eğlenceli bir ortamda güzel dostluklar kurma fırsatı yakalıyor. KAGEM’de öğrencilerin derslerine yardımcı olacak etüt çalışmaları da yapılıyor. Resim, gitar, bağlama, akıl oyunları, hızlı okuma, teknoloji ve okuma yazma kursları en çok ilgi gören branşlar arasında yer alıyor.

gelecegin-sanatcilari-kagemde-yetisiyor-(2).jpg

Gençlere sürpriz ziyaret 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, KAGEM’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Oğuz, burada gençlerle birlikte türkü ve şarkılar seslendirdi. Kurslara özellikte gençlerin yoğun ilgi göstermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Oğuz, şunları kaydetti: 
“Belediye olarak ilçemizdeki kültür, sanat ve eğitim alanlarına ayrıca bir önem veriyoruz. Bu alanda önemli çalışmalara imza atacağız. Ziyaretimizle, merkezimizdeki kurslara katılan gençlerimizin, yavrularımızın mutluluklarına ortak olduk. Onların gözlerindeki ışığı görmek bizlere çok iyi geldi.  Merkezimizden sadece geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz değil, yetişkin bireylerimiz de faydalanıyor. Burada satranç oynuyor, resim yapıyor, bağlama çalıyorlar. Onların bu heyecanlarını görmek bizim için ayrı bir mutluluk. Burada geleceğin sanatçılarının yetişmesi için elimizden geleni yapıyoruz.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Öncelikli Koltuklar’ın deseni değişiyor31 Mayıs 2019 Cuma 00:02
  • İtfaiyeden JÖAK'a taziye ziyareti31 Mayıs 2019 Cuma 00:01
  • Fatih'te evde yılan paniği30 Mayıs 2019 Perşembe 13:57
  • Ankara'daki Eskişehirliler iftarda buluştu30 Mayıs 2019 Perşembe 11:50
  • Vatandaşları Gültepe’de ağırladı30 Mayıs 2019 Perşembe 00:57
  • Yenimahalle KPSS Kampı başladı30 Mayıs 2019 Perşembe 00:52
  • Başkan Ercan mahalle komisyon başkanlarıyla iftar yaptı30 Mayıs 2019 Perşembe 00:48
  • Başkan Çetin'in iftar ziyaretleri devam ediyor30 Mayıs 2019 Perşembe 00:45
  • Ramazan’ın bereketi Zirvekent’te yaşandı30 Mayıs 2019 Perşembe 00:36
  • Recai Kutan’dan Altınok’a ziyaret    30 Mayıs 2019 Perşembe 00:32
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti