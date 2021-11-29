Gençliğin Talebi; İslâmî Üniversite

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündeme gelen bir mesele oldu; İslâmî Üniversite... Müslüman Anadolu Gençliği mevcut üniversite ortamlarının, haramların haşere gibi üşüştüğü kovanlara dönüşmesinden rahatsızlık duyuyor. Maalesef bugün kampüslerimiz karşı cinse kur yapma panayırına dönüşmüş, fakülte koridorları utanmadan kendini teşhir edenlerin podyumu hâline gelmiş vaziyette. İnancından ötürü mahremiyet hassasiyetine sahip gençlik; karma olmayan, dinî ve fennî ilimlerin bir arada okutulduğu, hanımların ve beylerin ayrı tahsil gördüğü üniversite ortamları ve İslâmî şuura sahip akademik kadrolar istemektedir. Bugün hemen her alanda Batı’nın gölgesi altında kalmamızın, aşağılık kompleksini üzerimizden atamamamızın temel sebebi de, İslâm merkezli bir eğitim sistemimizin olmayışından kaynaklıdır. Buna karşılık olarak biz; bağlı bulunduğumuz mutlak hakikat kutbunun mutlak bir ölçüsüne uygun olarak tedrisat usulü islamîleşmiş ve ilimde, fende, fikirde, sanatta ve her şeyde Peygamber ne dediyse gerçeğin ve toplamın onda olduğunu gösterecek muallimler istiyoruz.

İmam-ı Gazalî zamanında müslümanların çocukları medresede okudukları için müslüman ahalinin tabibleri ekseriyetle ehli kitaptan olurdu. İmam, tıp alanında ki ihtiyaç giderilinceye kadar müslümanların çocuklarını tıp mekteplerine göndermelerinin vacip olduğu fetvasını verdi. Günümüzde en büyük eksikliğimiz; alanında yetkin, akidesi sahih, Allah ve Resulü'ne tam iman etmiş kadrolardan yoksun oluşumuzdur. O hâlde bu alanları dolduracak kimseleri yetiştirmek üzerimize vaciptir. İslâm Tarihi; hanım medreselerinden matematik üstâdesi Suteyta el-Mehâmali'ler, Astronomide Fatıma el-Mecritiye'ler çıkardı. Dünyanın ilk üniversitesini kuran Fatıma Fıhrî'ler yetiştirdi. Tarihe damgasını vuran; Hezarfen'ler, Harezmi'ler, Kindi'ler, Ömer Hayyam'lar ve nicesi; İslâm mekteplerinde yetişmiş, günümüz bilimine yön vermiş âlimlerdi. Bu örneklerde bize gösteriyor ki İslâm'ın kızları ve erkekleri, yüzlerine nâmahrem gölgesi düşmeden de dünya çapında hamleler yapabilir. Bizler seçimini karma eğitimden yana kullananlara saygı duyuyor, aynı erdemi İslâmî Üniversite hayaliyle yaşayan kimselere de gösterilmesini bekliyoruz. Gelecek 'Aydınlar Aristokrasisini' teoride ve pratikte kendi branşını İslâmî formasyonda yeniden inşa edecek dünya çapında ki şahsîyetler oluşturacaktır. Bu şahsîyetlerin yetişeceği İslâm Üniversitesi projesine, yetkili büyüklerimizden destek bekliyoruz.