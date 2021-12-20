Gençlik Çalıştayı Yenimahalle’de gerçekleşti

İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneğinin (İYADER) başvuru sahibi, Yenimahalle Belediyesi’nin ve Yenimahalle Kent Konseyi’nin ortak olduğu, Go For Youth programı tarafından desteklenen "Yenimahalle’nin Gençlik Elçileri" projesi gençleri buluşturdu.

Proje kapsamında 7 hafta 42 saatlik kapasite geliştirme eğitimlerini tamamlayan 55 Yenimahalleli Genç, ilçede gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarının artırılması, talep ve isteklerinin neler olduğunun belirlenebilmesi, Gençlik Meclisinin kapasitesinin arttırılarak aktif hale getirilmesi ve bir politika metni çıkarılabilmesi için Yenimahalle Belediyesi Leylak Salonu’nda, “Karar Alma Süreçlerinde Gençlik Çalıştayı”nı gerçekleştirdi.

“Sizlerden çözümler bekliyorum”

Gençlerin sorunlara farklı bakış açısı getirerek çözüm üretebileceklerini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, “Bugün burada sorunlara çözümler üreteceksiniz. Siz pırıl pırıl çocuklarsınız, ben sizlerden gerçekten çözümler bekliyorum. Bizim göremediğimizi sizler görebilirsiniz. Çünkü benim gençlik anlayışım şu; ben babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geriyim. Ben istesem de istemesem de, ne kadar zeki, ne kadar yetenekli olursam da olayım siz benim önümde olacaksınız. Hayatın pratiği bu” diye konuştu. Program sonunda katılımcılara sertifikalarını veren Kartal, aynı zamanda Buca Belediyesi’nden Kızılçullu Kemerleri’nin bulunduğu bir de plaket aldı.

Kararlar masaya yatırıldı

Düzenlenen çalıştay sonrası çıkan kararlar, katılımcıların arasından seçilen 10 gencin sunumuyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde anlatıldı. Yenimahalle Kent Konseyi ve STK’ların da bulunduğu sunumda, ilçede gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımlarının artırılması, talep ve isteklerinin neler olduğunun belirlenebilmesi ile Gençlik Meclisi’nin kapasitesinin arttırılarak aktif hale getirilmesi için alınan kararlar ortaya konuldu.