Gençlik hayalini 63'ünde gerçekleştirdi

Gaziantep'te gençlik yıllarında el sanatlarına ilgi duyan ancak ev işlerinden ve çocuklarla ilgilenmekten buna fırsat bulamayan 63 yaşındaki Ayten Aktaş, şimdilerde mozaik kursuyla gençlik hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gaziantep'te yaşayan 63 yaşındaki ev hanımı Ayten Aktaş, gençlik hayalini gerçekleştirmek için torununun yönlendirmesiyle başladığı mozaik kursunda, kısa sürede yaptığı birbirinden güzel eserlerle dikkati çekiyor.

Gençlik yıllarında el sanatlarına ilgi duyan ancak çocuklarla ilgilenmekten ve ev işlerinden fırsat bulamadığı için hayalini sürekli erteleyen Aktaş, bu ilgisini bilen torununun yönlendirmesiyle, 10 ay önce Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür Sanat Merkezi'nde mozaik kursuna başladı.

Aktaş, burada haftanın 5 günü diğer kursiyerlerle birlikte eğitim alıyor. Mozaik sanatını öğrenmenin mutluluğunu yaşayan 4 çocuk annesi 9 torun sahibi Aktaş, çabası ve isteğiyle çevresindekilerin takdirini topluyor, yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Taş kırarken gözlerine sıçramaması için mozaik gözlüğünün içerisine dereceli gözlük camlarını yerleştiren Aktaş, azmiyle diğer kursiyerlere de örnek oluyor.

Aktaş, tekniğini ilerlettikten sonra, "Çingene kızı" mozaiğini çalışmayı hedefliyor.

Aktaş, çocuklarını büyüttükten sonra torunu sayesinde hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

El sanatlarına olan ilgisini bilen torununun kendisi için bir kurs araştırırken, mozaik kursunu bulduğunu anlatan Aktaş, "Torunum benim için araştırırken bu kursu bulmuş. Bu sayede kursa başladım. İlk yaptığım at figürlü mozaiği de ona hediye ettim. Kursa geldiğim için çok mutluyum." dedi.

Yıllarca kendisini çocuklarına ve torunlarına adadığını dile getiren Aktaş, artık kendisi için de bir şeyler yapmanın mutuluğunu yaşadığını ifade etti.

"Taşları yerine yerleştirdikçe çok mutlu oluyorum"

Sanata her zaman yatkınlığı olduğunu dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Sanatı zaten çok seviyorum. Her zaman ilgim vardı. Çocuklardan bu işlere zaman ayıramamıştım. Şimdi hepsini evlendirdik çok şükür. Arayış içine girince torunum da burayı bulmuş, beni yazdırdı. Buraya geldiğim için çok mutluyum, harika şeyler yapıyoruz. Eğitmenlerimiz çok iyi, hepsine çok teşekkür ederim. Torunuma hediye ettiğim mozaiği hocam çok beğendi. Çevremdekiler de çok beğendi, satın almak isteyenler oldu.

Şimdi de çocuklarımın hepsine birer hediye yapacağım inşallah. Artık siparişler de almaya başladım. Şu an elimde çalıştığım at figürlü eseri de Fransa'daki bir kardeşime göndereceğim. Burada çok mutluyum. zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Çok huzurlu bir yer. Taşları yerine yerleştirdikçe çok mutlu oluyorum. 10 ayda 6 parça yaptım. Bu işi seveceksin. O sevgi içten gelmeli. Sabırlı ve becerikli olacaksın. Yoksa sen istemezsen kimse sana bir şey öğretemez."

"Müthiş bir kabiliyeti var"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Mozaik Eğitim Merkezi Koordinatörü ve mozaik sanatçısı Gülçin Sökücü de Aktaş'ın çok istekli ve azimli olduğunu vurguladı.