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Gençlik Kampı Kayıtlar Başlıyor 

Mamak Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte gençlere doğa sevgisini aşılamak amacıyla  Gençlik Kampları düzenliyor. 
Gençlik Kampı Kayıtlar Başlıyor 

14-16 yaş arası erkek öğrencilerin katılacağı doğa kampı, Kastamonu Yolkonak’ta gerçekleşecek. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlikte 2 adet aşı veya PRC testi zorunlu olup 19-22 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilgi ve kayıt için 0312-391-06-34, 375-85-70, 365-53-31 ulaşabilirsiniz.

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Dostluk bağları güçlenecek

Gençlerin, fiziksel ve ruhsal gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu tür etkinliklerle çocuklarımızı hem kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız. Dostluk bağlarını güçlendirecek, doğayı yakından tanıma imkânı bulacak olan gençlerimize aynı zamanda sağlıklı bireyler olma bilincini aşılayacağız” dedi. 

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