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Gençlik Kolları’ndan Erdoğan Sergisi

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutlamak amacıyla AK Parti Genel Merkezi’nde “Milletine Adanmış Bir Ömür” temalı bir fotoğraf sergisi düzenledi.
Gençlik Kolları’ndan Erdoğan Sergisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir çok anısına yer verilen fotoğraf sergisine ilgi oldukça yoğundu. 

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Fotoğraf sergisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız ; Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımızın doğum günü münasebetiyle ‘Milletine Adanmış Bir Ömür’ teması ile fotoğraf sergisi açarak süpriz yapmak istediklerini belirtti. Yıldız, “Gayretli ve titiz çalışmanın sonucunda güzel bir fotoğraf sergisi ortaya çıktı. Sergi için emek harcayan kardeşlerime teşekkür ediyor, sergimizi ziyaret eden siyasi büyüklerimize ve teşkilat mensuplarımıza AK Gençlik Ankara ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesile ile Sn. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın  doğum günlerini kutluyor ; Rabbim’den hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz”

 

Üç gün süren sergiyi AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Hamza Dağ, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Nurettin Canikli, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş; AK Parti Ankara Milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Yalçın Akdoğan, Orhan Yegin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın; AK Parti Demokrasi ve Hakem Kurulu Üyesi Kurtcan Çelebi, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Fethan Baykoç ve çok sayıda teşkilat mensubu ziyaret etti.

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