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Gençlik Merkezi Açılıyor

Mamak Altınevler Gençlik Merkezi’nin kapıları, 9 Kasım’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu teşrifleriyle hizmete açılacak. 
Gençlik Merkezi Açılıyor

Günümüzün şartlarına uygun, teknolojik alt yapısı ve modern görünümüyle sadece Mamaklı gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Altınevler Gençlik Merkezi gençlerin cazibe merkezi olacak. 8 bin 563 metrekarelik alan üzerine bin 850 metrekarelik  kapalı alan olarak inşa edilen, spor ve sanatı tek çatı altında toplayarak gençlerin yeni gözdesi haline gelecek Gençlik Merkezi’nin bünyesinde, basketbol ve voleybol sahası, salonu, derslikler, oyun alanları, sanatsal faaliyetlerin yapılacağı derslikler, seminer ve kütüphane salonu bulunuyor. 

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Söz verdik yaptık

Gençlik Merkezleri ve sosyal donatı alanlarıyla Mamak’taki tüm gençleri spor, kültür ve sanat ile iç içe zamanlarını geçirebilecekleri imkanlar sunduklarını ifade eden 
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Gençlerimizi sanatı, kültürü, bilimi bilen nesiller olarak yetiştirmek adına ilçemizde projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz.  Gençlerimiz burada eğitimden spora kadar diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilecekler. Söz verdik yaptık ve daha fazlasını da yapmaya devam edeceğiz. Şimdiden Mamak’ımıza ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 
 

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