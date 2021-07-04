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Gençlik merkezleri dopdolu

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Gençlik Merkezleri bu yıl da dopdolu… Gençlik Merkezleri Yaz Okulu, her geçen yıl yenileri eklenen dersler ve spor branşlarıyla Altındağlı gençlere kapılarını açıyor.
Gençlik merkezleri dopdolu

Gençlik Merkezleri Yaz Okulu,  kapılarını açıyor. 18 Gençlik Merkezi'nde yaz dönemi kursları başlıyor. Kültür, sanat ve sporla dolu olan gençlik merkezlerinin eğitim programı, Altındağlı gençlerin büyük beğenisini topladı. Pandemi nedeniyle ara verilen pek çok sanat ve spor aktivitesinin yeniden başlayacağını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Gençlerimizin özellikle sanat, kültür, enstrüman ve spor branşlarında aldıkları eğitimler, içerisinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradı. Yaz döneminde eksiklerini telafi etmek, özel yeteneklerini kaybetmemeleri ve disiplinli çalışma programlarından soğumamaları için kurslarımızı yeniden ve eskisinden de daha yoğun bir biçimde aktif hale getiriyoruz. Tüm gençlerimizi gençlik merkezlerimizden faydalanmaya bekliyoruz” dedi.

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TÜM KURSLAR ÜCRETSİZ

Yaz okullarından 7-18 yaş aralığında tüm Altındağlı gençler ücretsiz olarak faydalanabilecek. Gençlik merkezlerindeki yaz okullarında, her yaştan Altındağlı çocuk ve gencin ilgisini çekecek, kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak pek çok branşta kurslar bulunuyor. Öğrencilerin yeteneklerinin ortaya çıkmasında önemli bir yer tutan enstrüman ve spor kursları gençlerden büyük ilgi görüyor. 

“YAZ TATİLİNİ BOŞ GEÇİRMEYİN”

Altındağlı gençlerin yaz tatillerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini çok önemsediklerini söyleyen Başkan Balcı, “Spora ve sanata yönelen çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durduğu, kendilerini disipline ettikleri ve dolayısıyla çok daha başarılı oldukları artık bilimsel bir gerçek... Spor ve sanat tüm dünyada eğitim alanında, hem rehabilitasyon hem de motivasyon için yaygın olarak kullanılıyor. Sağlıklı, dinç bir nesil yetiştirmenin bizim elimizde olduğunu ve Altındağlı çocukların fırsat verildiğinde çok önemli başarılara imza attıklarını biliyoruz. Tüm çabamız çocuklarımızı daha iyi bir geleceğe daha iyi imkanlarla hazırlamak... Bu nedenle anne babalardan çocuklarını belediyemizin yaz okullarına yönlendirmelerini rica ediyorum” dedi.

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 EĞİTİME BÜYÜK KATKI…

Altındağlı gençlerin bu merkezler sayesinde çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, merkezlerin okul başarısına da büyük katkısı olduğunu vurguladı. Başkan Balcı  “Gençler bu merkezlerde öncelikle yeni eğitim fırsatlarıyla tanışıyorlar. Merkezlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Almanca, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya gibi temel dersler de veriliyor. Özel etüd odalarında yaş gruplarına göre verilen derslerin yanı sıra, merkezlerde oluşturulan bilgisayar ve internet odaları ile kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliyor ve performans ödevleri için gerekli araştırma-incelemeyi buralarda yapıyorlar. Gençler internetin farklı imkanlarından da faydalanarak, dünyayı takip edebiliyorlar” ifadelerini kullandı.

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