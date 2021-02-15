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Gençlik merkezlerinde etüt sınıfları açıldı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, Altındağlı öğrencilerin yaklaşan lise ve üniversite sınavlarına daha rahat çalışabilmesi için gençlik merkezlerinde etüt sınıfları oluşturuldu. 
Gençlik merkezlerinde etüt sınıfları açıldı

Altındağ Belediyesi, sınavlara hazırlanan Altındağlı öğrenciler için, gençlik merkezlerinde etüt sınıfları oluşturuldu. Öğrencilerin anlamadıkları konuları tekrar edebilmeleri ve rahatlıkla test çözebilmeleri için böyle bir karar aldıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi. Başkan Balcı tüm Altındağlı öğrencileri gençlik merkezlerinden faydalanmaya çağırdı.

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“HER ZAMAN DESTEK VERECEĞİZ"
"Üniversite ve lise giriş sınavlarına çok az bir zaman kaldı” diyen Başkan Balcı, “Altındağlı gençlerin kalan zamanı daha iyi değerlendirmeleri ve son tekrarları yapmaları gerek. Gençlerimiz yeter ki çalışsın, başarsın. Biz kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Altındağlı gençlere belediye olarak her zaman destek vereceğiz. Onlardan gelen talepler bizim önceliklerimiz arasında. Diliyoruz ki gençlerimiz sınavlardan başarılı sonuçlar elde etsin. Allah şimdiden tüm öğrencilerimize zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

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