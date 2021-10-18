  • BIST 1.417,700
  • Altın 529,32
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

Gençlik Parkı Canlanıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşkent’in simgesi haline gelen ve 2018 yılından bugüne kadar atıl durumda bulunan Gençlik Parkı’ndaki havuzları yenileyerek hem yeniden devreye soktu hem de ciddi oranda su ve enerji tasarrufu sağladı. 
Gençlik Parkı Canlanıyor

Havuzlardaki müzikli danslı fıskiye sisteminin bakım, onarım ve yalıtım çalışmalarının mevcut maliyeti yaklaşık 10 milyon TL tutarken, sistem değişikliğine giden Büyükşehir Belediyesi tüm bu çalışmaları yaklaşık 300 bin TL’ye mal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in tarihi ve kültürel değerleri kadar simge haline dönüşen alanlarına da sahip çıkmayı sürdürüyor.

111-002.jpg222-005.jpg

Küresel kuraklık nedeniyle peyzaj ve yenileme çalışmalarında tasarruf odaklı yönetim anlayışını yaygınlaştıran Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Ankara’nın en büyük parklarından biri olan Gençlik Parkı’ndaki havuzları yeniden çalışır hale getirdi. 

SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MALİYET DÜŞTÜ, SU VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

2018 yılından bugüne kadar arızalı ve atıl durumda olan havuzlarda su ve enerji tasarrufu sağlayan bakım, onarım ve yalıtım çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, havuzları yeniden devreye soktu.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Peyzaj Mimari Sema Tokat, maliyetleri düşüren ve tasarruf sağlayan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:
“Gençlik Parkı’ndaki havuzlarımız 5 etaptan oluşuyor ve yaklaşık 45 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor. 2018 yılında arızalanan müzikli danslı sistemin tamir edilmesi, bugünkü kura göre yaklaşık 10 milyon TL gibi bir maliyet tutuyordu. Biz de bu sistemi değiştirmeye karar verdik. 30 metrelik 3’lü fıskiye sistemine geçiş yaptık. Bunu da yaklaşık 300 bin TL’ye mal ettik. Çalışmalarımızın amacı havuzları yeniden devreye sokarken, su tasarrufu sağlamaktı. Havuzlarımız da su yalıtımı yaptık ve büyük oran da su tasarrufu sağladık.”

333-006.jpg

BAŞKENTLİLERE NOSTALJİ RÜZGARI

Çocukluğu, gençliği Gençlik Parkı’nda geçen ve uzun bir aradan sonra havuzların tekrar çalıştığını gören Başkentliler kadar ilk kez Ankara’ya gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesine şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Dilan Göbel: “Öğrenciyim. Ankara’da deniz olmadığı için çok çekinerek gelmiştim. Ama Gençlik Parkı’nı görünce denize gerek olmadığını gördük. Çok beğendik.”

-Dilan Aydın: “Manisa’dan geldim. Öğrenciyim. Keşfe çıkmıştık, bayıldık gerçekten çok güzel bir yer. Hem yemyeşil hem de havuzlar çok güzel ve kocaman.”

-Yusuf Akbağ: “Beğendim. Görselliği çok güzel olmuş, çok beğendim.”

-Ali Karataş: “Benim iş hayatım bu çevrede geçti. Çok güzel olmuş tabi bize de nostalji oldu. Teşekkür ederiz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çözüm Ortağı Muhtarlar19 Ekim 2021 Salı 00:07
  • Arı Kovanı Dağıtılacak19 Ekim 2021 Salı 00:06
  • TOBB ve ATB’den yatılı öğrencilere destek19 Ekim 2021 Salı 00:05
  • Altındağ’dan Tohum Desteği19 Ekim 2021 Salı 00:04
  • Gençlik Parkı Canlanıyor19 Ekim 2021 Salı 00:03
  • Sellere Karşı Sünger Kent Önerisi19 Ekim 2021 Salı 00:02
  • Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar Kızılcahamam’da İncelemelerde Bulundu19 Ekim 2021 Salı 00:01
  • Başkan Yavaş Esnafla Bir Araya Geldi18 Ekim 2021 Pazartesi 00:13
  • Toplu Taşımaya Kış Temizliği18 Ekim 2021 Pazartesi 00:12
  • Çölyak Hastalarına Özel Destek18 Ekim 2021 Pazartesi 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti