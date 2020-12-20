  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 6 °C
»

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Ankara derbisini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü derbisini takip etti.

Bakan Kasapoğlu, Ankara derbisi için Eryaman Stadı'na müsabakanın ikinci yarısında geldi.

Karşılaşmayı protokol tribününde izleyen Kasapoğlu'na, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan ile MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert eşlik etti.

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da maçı izleyenler arasında yer aldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde 5 maçta 11 puan topladı20 Aralık 2020 Pazar 11:45
  • Derin Tanrıyaşükür asimetrik paralel aletinde bronz madalya kazandı20 Aralık 2020 Pazar 11:25
  • Milli güreşçiler Dünya Kupası'nda gümüş ve bronz madalya kazandı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:56
  • TFF, Digiturk'un yükümlü olduğu ödemelerin tamamını yapmadığını açıkladı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:55
  • Katar'da 2022 Dünya Kupası'nın simgelerinden er-Rayyan Stadyumu açıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:55
  • Milli güreşçiler, Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda takım halinde dünya ikincisi oldu19 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Borussia Dortmund, Union Berlin deplasmanından puansız ayrıldı19 Aralık 2020 Cumartesi 09:54
  • Galatasaray 7 resmi maç sonra kaybetti19 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
  • Fenerbahçe kafilesi Gaziantep’e geldi18 Aralık 2020 Cuma 21:13
  • Schalke 04 teknik direktör Manuel Baum’un görevine son verdi18 Aralık 2020 Cuma 16:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti