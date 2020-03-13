Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Arzu eden öğrenciler yurtlardan ayrılabilecek

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, arzu eden öğrencilerin üniversitelerin kapalı olduğu süre boyunca, kendi istekleri ile yurtlardan ayrılabileceklerini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
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