Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Denizli'de

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzede Denizli'ye geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. İlk olarak Denizli Valiliği'ne ziyaret düzenleyen Kasapoğlu için karşılama töreni düzenlendi. Bakan Kasapoğlu'nu Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör karşıladı. Şeref Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, Vali Ali Fuat Atik'le makamında bir görüşme yaptı. Vali Atik burada Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu Yatağan Palası hediye etti.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu burada Başkan Osman Zolan ile görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, burada Bakan Kasapoğlu'na üzerinde özel işlemelerin yer aldığı bir ibrik hediye ederken, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise Bakan Kasapoğlu'na "20" numaralı adının yazılı olduğu Denizlispor formasını takdim etti. Kasapoğlu daha sonra, belediye meclis salonunda düzenlenen ve belediye başkanları ile kurum yetkililerinin yer aldığı İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.