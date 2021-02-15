  • BIST 1.562
  • Altın 407,270
  • Dolar 6,9538
  • Euro 8,4396
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -2 °C
»

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Denizli'de

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzede Denizli'ye geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Denizli'de

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye geldi. İlk olarak Denizli Valiliği'ne ziyaret düzenleyen Kasapoğlu için karşılama töreni düzenlendi. Bakan Kasapoğlu'nu Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör karşıladı. Şeref Defteri'ni imzalayan Kasapoğlu, Vali Ali Fuat Atik'le makamında bir görüşme yaptı. Vali Atik burada Bakan Kasapoğlu'na isminin yazılı olduğu Yatağan Palası hediye etti.

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kasapoğlu burada Başkan Osman Zolan ile görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, burada Bakan Kasapoğlu'na üzerinde özel işlemelerin yer aldığı bir ibrik hediye ederken, Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin ise Bakan Kasapoğlu'na "20" numaralı adının yazılı olduğu Denizlispor formasını takdim etti. Kasapoğlu daha sonra, belediye meclis salonunda düzenlenen ve belediye başkanları ile kurum yetkililerinin yer aldığı İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Ünal: ABD’nin Gara açıklaması terbiyesizce ve aptalca15 Şubat 2021 Pazartesi 17:59
  • Göç İdaresi: Uygur Türklerinin sahte pasaportla geldikleri için Çin'e iade edildikleri iddiası gerçek dışı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:59
  • Terör örgütü PKK'nın yurt içi yapılanmasına yönelik operasyon: 718 gözaltı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:58
  • Akdeniz, Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:57
  • Google'a 1,1 milyon avro ceza15 Şubat 2021 Pazartesi 15:35
  • Myanmar'da asker protestoculara müdahale etti: 4 yaralı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:33
  • Almanya'dan şehit edilen 13 Türk vatandaşı için açıklama: Terörün hiçbir şekilde hiçbir meşru gerekçesi olamaz15 Şubat 2021 Pazartesi 15:33
  • Katar, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:32
  • Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:32
  • Trakya için kuvvetli fırtına ikazı yapıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 15:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti