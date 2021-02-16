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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat alanını inceledi

Denizli’yi ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehre yapımı planlanan stadyumun inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli'de stat alanını inceledi

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Denizli’ye yapılacak olan stadyum alanında inceleme yaptı. Bakan Kasapoğlu, FIFA standartlarına uygun alarak, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi’nde inşa edilecek stat ve arazi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kasapoğlu’na incelemesi sırasında Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Ahmet Yıldız, Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Ali Çetin ve beraberindekiler de eşlik etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan, Bakan Kasapoğlu’na stat hakkında detaylı bilgi verdi, projenin özelliklerini anlattı.

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