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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'na güvendiklerini söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Uluslar B Ligi'nde Sırbistan ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı'na güvendiklerini söyledi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan Sırbistan karşılaşmasından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, "Salgın sürecinden sonraki yeni normalde 5. maçtı. Biri hazırlık maçı, dördü Uluslar Ligi karşılaşmasıydı. Güzel gelişmeler var. Hiçbir şekilde pes etmeyen, koşan bir takım var. Bunun yanında eksiklikler, zaman zaman yaşanan sorunlar var ama takımımıza güveniyoruz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı ekibin önemli turnuvalarda iyi sonuçlar alacağına inandığını aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "En genç takımlardan birisiyiz. İnşallah hem Uluslar Ligi hem de Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin ileri, yukarı, zirveye yürüyüşü devam edecek. Takımımıza, sporcularımıza, teknik ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, milli maçlar nedeniyle ara verilen liglere devam edileceğini belirterek, "Bu hafta ligler de kaldığı yerden devam edecek. Tüm takımlarımıza dostluk, centilmenlik ve rekabetin yoğun olduğu maçlar diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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