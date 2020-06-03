Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Yurtlarımızdaki karantina sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 97 ülkeden gelen 77 bin 441 vatandaşın yurtlardaki karantina süreçlerini tamamladığını belirterek, "Yurtlarımızdaki karantina sona erdi. Yurtlarımızı, 700 bine yakın gencimiz için hazırlamaya başladık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede etkin rol oynayan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye'nin koronavirüsle en etkili mücadeleyi gösteren ülkelerden biri olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Gururla ifade etmeliyim ki ülkemiz sağlık altyapısı ve tedavi uygulamalarında dünyanın nasıl en başarılı ülkelerinden biriyse yine bu salgın sürecinde karantina uygulamalarıyla ve öğrenci yurdu altyapısıyla da en nitelikli karantina uygulaması açısından model bir ülke olmuştur. Son 18 yılda hayata geçirilen sessiz devrimler sayesinde aynı tarımda, teknolojide, savunma sanayiinde, eğitimde, ulaştırmada olduğu gibi sağlıkta da ne seviyelere yükseldiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Bununla birlikte karantina uygulamasıyla da öğrenci yurtları açısından ne kadar müthiş bir altyapımızın olduğuna da tüm dünya şahit oldu." ifadelerini kullandı.

2002 yılında 190 olan öğrenci yurdu sayısının 18 yılda 774'e yükseldiğinin bilgisini veren Kasapoğlu, bununla birlikte yurt ve oda kalitesinin arttığını, 5 yıldızlı otellerle rekabet eden bir altyapıya kavuşulduğunu vurguladı.

"Tabii ki bunların hiçbiri bir günde gerçekleştirilmiş başarılar değil." diyen Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın derin vizyonu ve güçlü liderliğiyle Türkiye, bir kilim misali milim milim, düğüm düğüm, ilmek ilmek işlenerek bugünlere geldi. 18 yıldaki ilerleme, akıllı bir stratejiyle, derinlikli vizyon ve güçlü hedeflerle sağlandı. Kalıcı temeller üzerinde yükselen ülkemizin, bugün bütün dünya için güvenli bir liman olduğunu gururla ifade edebilirim. Elbette Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı avantajlar, süreç içerisinde hızlı karar alma ve güçlü işbirlikleri gerçekleştirmek noktasında ülkemizin elindeki en önemli fırsat oldu. Türkiye, sahip olduğu yeni yönetim sistemiyle nitelikli koordinasyon ve ivedi uygulamalar hususunda da farkını ortaya koydu."

Bakan Kasapoğlu, Kovid-19 ile mücadelede tedavi ve aşı çalışmaları ile birlikte karantina uygulamalarının da büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Virüsün yurtdışı kaynaklı olması nedeniyle özellikle yurda ilk girişlerde uygulanan 14 günlük karantina süreci hayati bir önem taşıdı. Sahip olduğumuz öğrenci yurdu altyapısı, bu süreci etkili ve güçlü bir şekilde yönetmemize katkı sağladı." diye konuştu.

İşbirlikleri için diğer bakanlıklara da teşekkür eden Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Dün, gerçekleştirilirken baltalanmaya, karalanmaya çalışılan bu yatırımların, bugün karşı karşıya kalınan sorunlar sayesinde ne kadar kıymetli anlamlı yatırımlar olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu zor süreçte yurtlarımız, sadece gençlerimizin değil, bütün milletimizin yuvası haline gelmiştir. İşte sosyal devlet olmak da bunu gerektirir. Yurtlarımızda, sadece bina ve yatak tahsisiyle değil, 7 gün 24 saat fedakarca çalışan personelimizle, misafirlerimize otel konforunda bir hizmet sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları, sosyal mesafe, hijyen, tedbirlere azami riayetle gerçekleştirilmiştir."

Karantina döneminde odaların sürekli dezenfekte edildiğini belirten Kasapoğlu, "Üç öğün yemek, su, çay, meyve, ilaç gibi ihtiyaçlar odalara servis edilmiştir. Her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakılmıştır. Misafirlerimize, odalarında spor yapmaları için spor malzemeleri gönderilmiştir. Psikolog ve diyetisyen hizmetleriyle, kitap dağıtımlarıyla ve sosyal faaliyetlerle, sürecin misafirler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkilerin minimum düzeye indirilmesi sağlanmıştır. Bugüne kadar yurtlarda kalan misafirlerimize binlerce kitap gönderdik. 'Yurdumda Hayat Var' adıyla vatandaşlarımızın yurtlarda kaldıkları süre içerisinde not almalarını günlük tutmalarını sağlayacak anı defterlerini tedarik ettik. Yine misafirlerimizin duygu, düşünce ve önerileri memnuniyet anketleriyle titizlikle takip edilmiş, oluşan aksaklıklar varsa ivedilikle telafi edilmiştir. Memnuniyet anketi yaptık. Vatandaşlarımızın yüzde 90'a yakın bir memnuniyet oranıyla yurtlarımızdan ayrıldığını ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Koronavirüsle mücadelede önemli rol oynayan yurtlarla ilgili istatistiki bilgileri paylaşan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Karantina süreci için Türkiye genelinde sahip olduğumuz kapasitenin yalnızca yüzde 13'ünü kullandık. Yurt altyapımızın ne kadar devasa olduğunu, yapılan yatırımlarla gelinen noktanın ne denli kapsayıcı olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Bugüne kadar 76 ilimizdeki 177 yurdumuzda, dünyanın 97 farklı ülkesinden gelen toplamda 77 bin 441 vatandaşımıza ev sahipliği yaptık. Bu rakamın içerisinde bin 183 askerimiz de bulunuyor. Öte yandan yurtlarımız, yoğun mesailerde, üstün bir fedakarlık örneği göstererek emek veren, bu süreçte evlerine gitmeyi tercih etmeyen sağlık çalışanlarımız için de tahsis edildi. 56 ilimizde bulunan 113 öğrenci yurdumuzda 6 bin 305 sağlık çalışanımızı misafir ettik. Yine Adalet Bakanlığımızın 3 binden fazla personelini de misafir ettik. 20 ilimizde 6 bin 956 oda kapasiteli 29 yurdumuzu da ihtiyaç halinde Sosyal İzolasyon ve Gözlem Merkezi olarak kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsis ettik. Buralarda da toplamda binden fazla vatandaşımız misafir oldu."

Yurtlarda ağırlanan vatandaşlar için fidan dikim çalışması başlattıklarını söyleyen Kasapoğlu, şu ana kadar 45 bine yakın fidanın toprakla buluştuğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, kademeli olarak normalleşme sürecinin başladığını hatırlatarak, "(Yurtlarda) Karantina uygulaması sona erdi. Şimdi de yurtlarımızı, asıl sahipleri gençlerimiz için tekrar hazırlamaya başladık. Yurtlarımız görevlerini tamamladı ve 700 bine yakın kıymetli gençlerimiz için dezenfekte edilmeye, temizlenmeye ve hazırlanmaya başlandı. Bu süreçte bütün vatandaşlarımıza yurtlarını ve odalarını fedakarca tahsis eden öğrencilerimiz en büyük teşekkürü hak ediyorlar. Verdikleri emanetleri, çok kısa bir süre içerisinde asıl sahiplerine, değerli öğrencilerimize iade edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecinde maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezleri, gençlik kampları ve spor salonlarının da ekstra tedbirlerle hizmete açıldığını anımsattı.