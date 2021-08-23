Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım ilanı yayınlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı.
İŞKUR aracılığı ile Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi ile güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak.
Son başvuru Tarihi: 27.08.2021
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