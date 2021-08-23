Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım ilanı yayınlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı sürekli işçi alım ilanı yayınlandı. İŞKUR aracılığı ile Bakanlık taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi ile güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacak.