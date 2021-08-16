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Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sözleşmeli antrenör alacak. GSB 4/B sözleşmeli antrenör alım ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. İşte başvuru şartları ve tarihleri:
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli antrenör alıyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü sözleşmeli antrenör alacak. 

Alınacak olan sözleşmeli antrenörler Bakanlık taşra teşkilatı il müdürlüklerinde istihdam edilecek. 

GSB 4/B sözleşmeli antrenör alım ilanı 16 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 

20 Eylül’de başlayacak olan başvurular 27 Eylül 2021 saat 17.00’de sona erecek. 

İlanın detayları için TIKLAYIN.

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Gazeteilksayfa.com


 

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