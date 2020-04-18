Genel Müdür Aslıhan Korkmaz:  Sağlık Hizmetini Halkımızın Ayağına Götürüyoruz

Özel 100.Yıl Hastanesi Genel Müdürü Aslıhan Korkmaz, Korona Virüsü(Covid -19 ) salgını ile ilgili alınan tedbirler ile birlikte vatandaşların sağlık hizmetlerinden eksiksiz yararlanabilmesi için hastane olarak harekete geçtiklerini söyledi.

Genel Müdür Korkmaz, profesör, doçent ve uzman hekim kadrosunun evde doktor hizmeti ile evde gebe takibinden ultrasona kadar bir çok sağlık hizmetini vatandaşın evinde gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kormaz, “Evde sağlık hizmeti sunumuna ihtiyacı olan bireylerin sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmetlerini de kapsayacak şekilde muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım, takip ve rehabilitasyon hizmetlerini evinde ve aile ortamında sunuyoruz.”şeklinde konuştu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona ile mücadelede hastane olarak vatandaşların sağlık hizmetlerinden kesintisiz yararlanması için özel sağlık kuruluşlarının devletin yanında olduğunu belirten Korkmaz, “Devletimiz tüm imkânlarını seferber ediyor. Özel hastaneler olarak bizler de bu süreçte elimizi taşın altına koyduk. Elbette bu süreçte en önemli görev vatandaşlarımıza düşüyor. Hastalığın en çok etkilediği kesim olan yaş almış vatandaşlarımızın tavsiyelere uyması ve evden çıkmaması salgının yayılmamasının önlenmesinde önemli bir etken. Yine kronik rahatsızlığı olanlar ve çocuklar bu süreçte özellikle korunması gereken grupta yer alıyor. Biz de halkımızın sağlık hizmetlerini yerinde alabilmesi için kurum olarak 11 profesör, 11 doçent, 40 uzman hekim, alanında deneyimli sağlık personelimiz, donanımlı ambulansımız ile sağlık hizmeti talep eden vatandaşlarımızın yanındayız. Dâhiliye, göz, kalp-damar, ortopedi, kulak-burun-boğaz başta olmak üzere tüm branşlarda muayene, tahlil, tedavi, gebe takibi, küçük çaplı cerrahi müdahaleleri evlerde yapıyoruz. Sağlıkta teknolojiyi kullanarak takip ettiğimiz ya da evden sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlarımız için canlı görüşmeler ile vatandaşlarımızın sorularına hekimlerimiz tarafından cevap veriliyor. Bir yandan hastaneye gelen misafirlerimizin sağlık taleplerine cevap verirken bir yandan da sağlık hizmetlerini vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz.” şeklinde konuştu.

Hastane olarak bireylerin sosyal koşullarının düzeltilmesi ve böylece toplumun bedensel, zihinsel ve sosyal sağlığının korunmasını da amaçladıklarını ifade eden Korkmaz, “ Evde sağlık hizmetiyle teşhis ve tedavinin yanı sıra kişinin hastalığı hakkında bilinçlendirilmesi, sağlığının daha iyi hale getirilmesi ya da belirli bir düzeyde tutulması, ev ortamında sağlık ve sosyal yönden desteklenmesi, hasta ve yakınlarının hastalıkları hakkında eğitimli hale getirilmesi büyük önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

SAĞLIKTA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ YASASI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Genel Müdür Aslıhan Korkmaz, meclisten geçerek yasalaşan sağlıkta şiddetin önlenmesi düzenlemesi için başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya, tüm emeği geçenlere teşekkür ederek; “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılan yasal düzenlemede emeği geçen tüm kesimlere, devlet büyüklerimize ve mecliste destek veren tüm milletvekillerine teşekkür ediyoruz. Bir kez görevi başında hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Tüm temennimiz bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması yönünde”.

