Genelkurmay çatı davasında tarihi gün! Karar açıklanıyor...

FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davada karar açıklandı. 16 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.