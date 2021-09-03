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General Motors üretimi durdurdu!

Çip sıkıntısı otomobil üreticilerini vurmaya devam ediyor. Son olarak General Motors, eylül ayında Kuzey Amerika tesislerinin çoğunda üretimi durduracağını açıkladı.
General Motors üretimi durdurdu!

Çip sıkıntısı sebebiyle General Motors yeni aldığı kararı duyurdu. Şirket, ABD'de dört, Meksika'da üç ve Kanada'da bir fabrika, sahaya bağlı olarak iki haftaya kadar kapanacak.

Çip krizi sebebiyle karantinaların ardından yaşanan taleple üretimler yeniden durmaya başladı. Çip krizi dünyada araba fiyatlarını artırdı ve insanları ikinci el almaya yöneltti.

EN KAZANÇLI ARAÇLARI ETKİLEYECEK

Chevrolet ve Cadillac gibi markaların sahibi olan GM, kapatmanın spor amaçlı araçları ve tam ve orta boy kamyonetleri de dahil olmak üzere en karlı araçlarından bazılarını etkileyeceğini söyledi.

Etkilenen tesisler arasında Indiana'daki Fort Wayne tesisi, Meksika'daki Silao tesisi ve Kanada'daki Cami Assembly fabrikası yer alıyor.

Yeni otomobillerde genellikle düzinelerce çip bulunuyor. Ancak otomobil üreticileri, satışlarda uzun bir düşüşten korkarak, pandeminin başlangıcında çip üreticilerinin siparişlerini iptal etti.

Şimdi talep toparlandıkça, çip üreticileri buna ayak uydurmak için mücadele ediyor. Otomobil üreticileri de tedarik için kendilerini teknoloji şirketleri ve tüketici elektroniği sektörü ile doğrudan rekabet halinde buldular.

HABERLER ARKA ARKAYA GELDİ

Bu haftanın başlarında Ford, eksiklik nedeniyle 6 Eylül'den itibaren kamyon üretimini azaltacağını ve Toyota Motor'un eylül ayı için küresel üretimi yüzde 40 oranında azaltacağını söyledi.

Son olarak Tesla da Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

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