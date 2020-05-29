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George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin tutuklandı

ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi vatandaş George Floyd'un boğazına diziyle bastırarak öldüren polis memuru Derek Chauvin tutuklandı.
George Floyd'u öldüren polis memuru Derek Chauvin tutuklandı

ABD’nin Minnesota eyaletinde George Floyd adlı siyahiyi gözaltına alırken boynuna dizini basıp ölümüne neden olan polis memuru Derek Chauvin’in tutuklandığı bildirildi.

Minnesota Halk Güvenliği Departmanı Müdürü John Harrington tarafından yapılan açıklamada, Chauvin’in Floyd’un ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Hennepin Bölgesi Başsavcısı Mike Freeman’ın da Chauvin’in tutuklanmasıyla ilgili yerel saatle 13.00'te basın toplantısı düzenleyeceği ve cezai suçlamalarla ilgili bilgi paylaşacağı belirtildi.

Dolandırıcılıkla ilgili bir şikayet üzerine pazartesi günü George Floyd’u gözaltına alırken dizini ensesine basarak nefessiz kalmasına ve ölümüne sebep olan Chauvin ve beraberindeki 3 polisin işine son verilmişti.

BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

Yoldan geçen vatandaşlar tarafından videoya alınan gözaltı sırasındaki polis şiddeti ülke genelinde büyük tepkilere neden olmuştu. 

Olaya karışan polislerin tutuklanıp yargı önüne çıkarılması için başta Minnesota olmak üzere  ABD’nin değişik yerlerinde protesto gösterileri sürüyor.

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