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George Floyd'un otopsi raporu tüm iddiaları çürüttü

ABD'de polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un, ölüm nedeninin "kalp hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri" olduğu yönündeki raporun ardından bağımsız bir heyet de otopsi yaptı.
George Floyd'un otopsi raporu tüm iddiaları çürüttü

Reuters haber ajansının, yerel bir televizyona dayanarak aktardığına göre, George Floyd'un "cinayet" sonucu öldüğü resmi otopsi raporuna da girdi.

Basına sızan rapora göre, Floyd'un boynuna uygulanan baskı sonucu kan akışının azaldığı buna bağlı olarak da ani kalp durması sonucu hayatını kaybettiği savunuluyor.

Geçen hafta aynı birim tarafından açıklanan ilk otopsi sonucunda, 46 yaşındaki siyah Amerikalının ölümünde, "devam eden sağlık sorunlarının da" etkili olduğu iddia edilmişti.

Raporda, Floyd'un kalp hastalığı olduğuna ve yakın zamanda uyuşturucu kullandığına yönelik de ifadeler yer alıyor.

AİLE DE BAĞIMSIZ UZAMALARA OTOPSİ YAPTIRDI

Pazartesi günü açıklanan bir diğer otopsi raporu, George Floyd'un ailesinin isteği iki bağımsız adli patoloji uzmanı tarafından hazırlandı.

O otopsi sonucunda ise Floyd'un ölümüne, "boynuna ve sırtına yapılan baskı sonucu nefesinin kesilmesinin neden olduğu" savunulmuştu.

Ailenin isteği ile otopsi sürecine katılan adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını savundu.

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