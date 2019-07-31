Geredeliler Derneği'nden düve ödüllü futbol turnuvası

Altındağ’da Geredeliler Derneği tarafından 40 köyün katılımı ile düzenlenen düve ve kuzu ödüllü futbol turnuvası büyük ilgi görüyor. Turnuvada büyük ödül ise birinciye değil en centilmen takıma verilecek.

Gerede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Altındağ’da düzenlenen Gerede Köyler Arası Dostluk ve Kardeşlik Futbol Turnuvası yoğun ilgi görüyor. “Barış, dostluk ve kardeşlik” teması ile oluşturulan organizasyonda en büyük ödül birinci olana değil en centilmen takıma veriliyor. Turnuvada yaklaşan kurban bayramı öncesi birinci en centilmen takıma düve, ikinci en centilmen takıma iki kuzu, üçüncü en centilmen takıma bir kuzu verilecek.

ASIM BALCI’DAN BÜYÜK DESTEK

Birçok siyasi ve bürokratın destek verdiği turnuvaya Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’da destek veriyor. Balcı, turnuvanın 18’inci günün açılış maçının başlama vuruşunu gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Cafer Alagöz ise turnuvanın yapılmasında en büyük desteği veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcıya destekleri ve emeği için teşekkür ederek turnuva hakkında şu ifadeleri kullandı, “Turnuvaya katılan köylere, katılan oyunculara, destek veren destekleyici iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. En önemlisi de Gerede köyler arası turnuvasının yapılması konusunda en büyük desteği veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkür ediyoruz.”

EN BÜYÜK ÖDÜL EN CENTİLMENE

“Turnuvada oynayan herkes evladımız, arkadaşımız, kardeşimiz. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama kardeşlikler ve dostluklar hiç bir zaman unutulmaz. Bu yüzden turnuvanın en büyük ödülü fair play centilmenlik ödülüdür. Turnuvanın en büyük kupası ve Büyükbaş Düve Centilmen olan takıma verilecektir. Şampiyon olan takıma sadece kupa verilecektir.”

ŞU ANA KADAR 180 MAÇ YAPILDI

Turnuvada en centilmen takımı ise takım temsilcilerinin diğer takımlara verdiği puanlar, hakem notları ve sarı kart ve kırmızı kartlar belirleyecek. Turnuvanın yapılma amacı ise sporun önemine dikkat çekmek, sporun dostluk, barış ve kardeşlik olduğunu vurgulamak. Turnuvada 40 köy bir araya gelerek şu ana kadar 180 maç yaptı. 1 Temmuz’da başlayan turnuva 8 Ağustos Perşembe akşamına kadar devam edecek.

Emrah Özcan/ HABERVAKTİM-

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