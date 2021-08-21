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Gerekirse Taliban ile görüşürüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yeni dönemde Türkiye’nin Afganistan’da nasıl bir rolü olacak?” sorusu üzerine “Biz gerekirse Taliban’la da görüşmeler yapabiliriz, buna kapalı değiliz” dedi.
Gerekirse Taliban ile görüşürüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar’daki Kerem Aydınlar Camisi’nin çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, muhalefetin ‘Afganistan’dan Türkiye’ye 1,5 milyon düzensiz göç oldu’ iddiasının yalan olduğunu söyledi.

Göçü engelleyen duvarlar

Erdoğan, yapımına devam edilen önleyici duvarların hepsinin ülkeyi bu tür düzensiz göçleri engellemek için olduğunu vurgulayarak, Suriye’den de Türkiye’ye yaklaşık 4 milyon kişiyle ciddi bir göç olduğunu kaydetti. Bunların hepsinin göç politikasının nerelere ulaştığını ortaya koyması bakımından isabetli olduğunu dile getiren Erdoğan, “Biz ana muhalefetin ve diğerlerinin söylediği gibi de kapılarımızı kesinlikle bize topraklarından kaçkın durumunda olan veya kaçan ülkemize sığınmakta olan insanlara biz kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık ve geri gönderilmesi gerekenleri de geri gönderme merkezlerinde kontrole almak suretiyle ülkelerine geri gönderdik” diye konuştu.

Erdoğan, ABD Büyükelçiliği’nin Türkiye ile Afgan mülteciler konusunda anlaşma yapıldığı iddialarına tepkisi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki söylemleri üzerine, sosyal medyadan “Yalancı Kemal” kampanyasının yürütülmesine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, şöyle konuştu:

YAPTIKLARI HER ŞEY YALAN

“Ondan hiç şüpheniz olmasın yani aynen Bay Kemal sıfatıyla ‘Yalancı Kemal’dir. Akşam bir başka, sabah bir başka. Ben hiçbir zaman onun dürüstlüğünü zaten yaşamadım. Yani her olayda, her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş olan bir zattır. Aynen bu olayda da yine işte Amerikan Büyükelçiliği yalanlamıştır. Amerika yalanlamıştır ama bunlar yine hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Bu sadece orada değil arkadaşlar. Bunları siz medya mensupları olarak görüyorsunuz.

Yani Karadeniz’deki sel afetinde, öbür tarafta Antalya, Muğla bütün bu bölgelerdeki yangın afetlerinde, aynı şekilde yine son dönemde yani Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Dürüst bir davranışları yok. Yanlarında zaten yalan makineleri var. O yalan makineleri gayet iyi çalışıyor. Ya bu ülkede bir felaket yaşıyoruz, bütün bu felaketlerde dayanışma yok, yalan var. Dürüst olun.

Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamayacaksınız. Ve bu millet sizi yerleştirmesi gereken yere yerleştirdi. Böyle bir felaketin olduğu dönemde siz bu ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Yani ne Doğu Karadeniz’de bunu yapabildiler ne yangın afetlerinde bunu yapabildiler ne de Batı Karadeniz’de bunu yapabildiler.”

Gerekirse Taliban ile görüşürüz

Afganistan’daki gelişmelere ilişkin soru üzerine Erdoğan, Afganistan sürecinin 20 yılı aşkın bir süreç olduğunu dile getirerek, bu süre içerisinde gerek tüm dünya başta Batı dünyası olmak üzere gerekse İslam dünyasının buraya gereken ihtimamı göstermediğini kaydetti. ”Rusya’nın Afganistan’a olan müdahalesi olsun, daha sonra Amerikan’ın müdahalesi olsun bunların hiçbirinde ne yazık ki bu ülkelerin hiçbiri sağlıklı bir yaklaşım gösterememiştir.” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: Afganistan’a tüm imkanlarımızla gerek altyapı gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik, oralarda bu çalışmalarımızı sürdürdük ve halen de oralarda altyapı, üst yapı noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler buralara sadece askeri veya silah, bu tür şeylerle yaklaşmışlardır.

Taliban’la zaman zaman bizim de görüşmelerimiz oldu. Bundan sonraki sürece yönelik yine biz bu tür görüşmeleri yapabileceğimizi de söyledik. Derdimiz o ki bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan’ın ön önemli kazanımıdır.

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