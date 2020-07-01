'gereksiz' bulduğu mahkeme kararını iptal etti

Brezilya'da temyiz mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan yerel mahkeme kararını "gereksiz" bularak bozdu.

Brezilya'da temyiz mahkemesi hakimi Daniele Maranhao Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan yerel mahkeme kararının gereksiz olduğuna karar verdi. Hakim Costa kararında, "Federal Bölgede (Brasilia) maske kullanılmasına dair bir yasa zaten bulunuyor. Yasada belirtilen bu yükümlülük, yargının müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor" dedi.

Hakim Costa, Bolsonaro'nun maske takması gerekip gerekmediği hakkında bir yorum yapmadı.