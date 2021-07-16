Gergerlioğlu 4 ay sonra yine milletvekili

HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesinin "hak ihlali" kararına ilişkin Başkanlık Tezkeresinin TBMM Genel Kurulunda okunmasının ardından, yeniden milletvekilliği vasfını kazandı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gergerlioğlu'nun yeniden milletvekili olmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yasama, yürütme ve yargının farklı çalıştığının en güzel örneklerinden birisidir" dedi.