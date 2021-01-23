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Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü

NİĞDE’de bir geri dönüşüm fabrikasında çalışan Oktay Polat (50), hurda otomobil parçalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti.
Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü

Olay, Bor ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Oktay Polat, çalıştığı iş yerinde hurda otomobili parçalarken patlama oldu. Patlamada Oktay Polat, hayatını kaybetti. Polat'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Patlamanın nedeni, uzman ekiplerin incelemesi sonrası belli olacak.

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