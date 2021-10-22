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Geri dönüşüm için örnek tesis

Geri dönüşümü yaygınlaştırmak, çevre bilincini artırmak amacıyla örnek projelere imza atan Yenimahalle Belediyesi, Macun Mahallesi’nde 1. sınıf Atık Getirme Merkezini faaliyete geçirdi.
Geri dönüşüm için örnek tesis

Yenimahalle’den geri dönüşüme 1. sınıf katkı

Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Kampüsü içerisinde, bin 125 metre kare alana konumlandırılan 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi, Yenimahalle’de geri dönüşüme katkı sunmak amacıyla örnek bir tesis olma özelliğini taşıyor.

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Atık Getirme Merkezi çevreci sakinleri bekliyor

Atık Getirme Merkezi hizmetinden yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, evlerinde oluşan kağıt, plastik, metal, cam, kompozit, ahşap gibi ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel sıvı ve katı yağ, evlerden kaynaklı tehlikeli atıklar, floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar, kurşunlu piller, akümülatör ve diğer pil atıklar, sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları, tekstil ambalaj ve ürünleri, hacimli atıklar ve ömrünü tamamlamış lastikleri teslim edebiliyor. 
Geri dönüştürülebilen atıkları doğaya bırakmak yerine yeniden kullanıma kazandırmak isteyen Yenimahalleliler, atıklarını hafta içi 08:00-17:00, cumartesi günleri 08:30–13:00 saatleri arasında 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezine teslim edebilirler.

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Geri dönüşüme önem vermeliyiz

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla geri dönüşüme büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizin ve dünyanın kıt kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, gelecek nesillerimizi de güvence altına almak anlamına geliyor. Yaşanabilir bir dünya için atıklarımızı kaynağında ayırmalı ve geri dönüşüm sürecine dahil etmeliyiz. Yeni hizmete açtığımız 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, daha temiz ve daha yaşanabilir bir Yenimahalle için çalışacak. Vatandaşlarımız evlerinde biriktirdiği geri dönüştürülebilir atıkları doğaya bırakmamalı, Atık Getirme Merkezine teslim ederek geri dönüşüme katkı sağlamalıdır” dedi.

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