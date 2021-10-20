Geri Dönüşüm Konteyneri Alınacak

Çankaya Belediyesi, ilçede belli noktalara yerleştirmek üzere 250 adet geri dönüşüm konteyneri satın alacak. Alım için ihaleye çıkan Belediye, sadece yerli isteklilerin tekliflerinin kabul edileceğini ilan etti.

Alper Taşdelen yönetimindeki Çankaya Belediyesi, ilçede belli noktalara yerleştirmek üzere 250 adet geri dönüşüm konteyneri satın alıyor. Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, alım için ihaleye çıktı. İhale ile alınacak olan 250 adet geri dönüşüm konteyneri için “770 Litre Sıcak Daldırma Galvanizli Tüm Kapak Toz Boyalı Geri Dönüşüm Konteyneri” ifadesi kullanıldı.

lınacak olan konteynerler Çankaya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gösterilecek adreslere yüklenici tarafından teslim edilecek. İhale şartnamesine göre, yüklenicinin işe başlama tarihinden itibaren 30 gün içerisinde malzemelerin tamamını teslim etmesi gerekiyor.

İHALEYE SADECE YERLİ İSTEKLİLER KATILABİLECEK

İhaleye teklif vermede son tarih 12.11.2021 olarak ilan edildi. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecekler. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyeceği ifade edildi. İhale Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü İhale Salonu’nda yapılacak.

GERİ DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Geri dönüşüm terim olarak, kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması anlamına geliyor.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Uzmanlara göre, tüketilen maddelerin yeniden geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile öncelikle ham madde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun artışı ile paralel olarak artan tüketimin doğal dengeyi bozması ve doğaya verilen zarar engellenmiş olur. Bununla birlikte yeniden dönüştürülebilen maddelerin tekrar ham madde olarak kullanılması büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. Örneğin, yeniden kazanılabilir alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal edilmesine oranla yüzde 35'e varan enerji tasarrufu sağlar.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİ DE ENGELLER

Atık malzemelerin ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin engellenmesi açısından da çok önemli. Kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini yüzde 74-94, su kirliliğini yüzde 35, su kullanımını yüzde 45 azaltabiliyor. Örneğin bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi önlenebiliyor.

CENGİZ TOKSARI/İLKSAYFA