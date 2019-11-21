Geri dönüşüm kutuları çöp kutusu gibi kullanılıyor

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında cadde ve sokaklara koyulan geri dönüşüm kutularından bazıları kimi vatandaşlar tarafından çöp kutusu gibi kullanılıyor. Duyarlı vatandaşlar duruma, ‘Çöp atma’ diyerek tepki gösteriyor.

Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ kampanyası tüm ülkede olduğu gibi Başkent’te de ilçe belediyeleri tarafından büyük destek görüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bulunduğu ilçenin logosunu taşıyan geri dönüşüm kutuları sokak ve caddelerde geri dönüşüm için atılacak çöpleri bekliyor. Ancak bu kutuların içleri pek de dışarıdan göründüğü gibi değil. Ne yazık ki bilinçsiz vatandaşlar gelişigüzel şekilde ellerine geçen her çöpü bu kutuların içerisine atıyor. Ayrışması gereken çöpler ayrışmazken, daha önce ayrıştırarak atılmış çöp varsa onlara da zarar veriyor. Bu konuda duyarlı olan vatandaşlar ilçe belediyelerinin bu kutuları takip ederek projenin daha iyi işlemesini istiyor.

EMİNE ERDOĞAN’IN HİMAYELERİNDE

2017 yılından bugüne Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi kamu kurumlarından, STK’lara, ilçe belediyelerden çevre hassasiyeti olan her vatandaşa kadar büyük destek görüyor. Bu projeyle birlikte çevreye zarar verecek geri dönüşmeye elverişli pek çok çöp tekrar kullanıma kazandırılıyor. Çevreye zarar vermeden dönüştürülüyor. Emine Erdoğan, yapılan çalışmaları yerinde inceliyor ve çevreyi korumanın bir zaruret olduğuna dikkat çekiyor.

CAM ŞİŞE KUTUSUNDA YEMEK ARTIKLARI, POŞETLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bulunduğu ilçenin logosunu taşıyan bu geri dönüşüm kutularından bazıları duyarsız vatandaşlar tarafından çöplüğe çevrilmiş durumda. Objektiflerimize yansıyan karelerde cam şişe atılması gereken kutuların içerisinde ayrıştırılmadan atılmış ev çöpleri bulunuyor, poşetler, kâğıtlar bulunuyor. Ya da kâğıt, karton kutusuna atılması gereken çöpler sokağa ya da normal çöp kutularına atılmış. Metal, pil atılması gereken kutularda çay posaları, yemek artıkları olduğu görülüyor. Duyarlı vatandaşlar ilçe belediyelerin bu kutuları belirli aralıklara kontrol etmelerini hatta sık sık duyurular yaparak diğer vatandaşların bu kutulara hassasiyetin artırılmasını istiyor.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ ÖRNEK UYGULAMA YAPIYOR

‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında bazı belediyeler ödüllendirme yöntemine giderek katılımı artırmayı amaçlıyor. Bunlardan biri olan Keçiören Belediyesi de örnek bir uygulamaya imza atıyor. Çevreye katkıyı ödüllendiren Keçiören Belediyesi ilçede 50 adet atık pil getirene bowling, sinema ve dağ kızağı bileti veriyor. Çevreye katkının ödüllendirildiği ilçede vatandaşlar çöpe pil atmıyor geri dönüşüme gönderiyor. Duyarlı vatandaşlar Keçiören’de örnek oluşturacak bu uygulamanın diğer ilçe belediyelerine de örnek olmasını istiyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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