  • BIST 1.608,540
  • Altın 567,23
  • Dolar 9,6812
  • Euro 11,2271
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Geri Dönüşüme Basket 

Keçiören Belediyesi ilçedeki okullarda plastik ve kâğıt atıkların geri dönüşüme kazandırılması için öğrencileri hem eğlendiren hem de hem de çevreye karşı duyarlılıklarını artıran ‘geri dönüşüm potası’ uygulamasını başlattı.
Geri Dönüşüme Basket 

‘Geri Dönüşümü Öğreniyorum’ projesi kapsamında okulların bahçelerine sabitlenen potalar, atıkların toplanması için önemli bir teşvik aracı olurken aynı zamanda öğrencilerin basket atma yarışlarıyla da renkli görüntülere sahne oluyor.

geri-donusum-2.jpg

İlçedeki okullarda, hanelerde ve iş yerlerinde birçok atık toplama çalışması yürütüldüğünü belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Şehrimizin dört bir yanında 138 adet atık cam toplama kumbaramız var. Cadde ve sokaklarımızda 500’den fazla kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası ve 11 adet atık getirme merkezimiz var. Bu kapsamda belediye ekiplerimizin yürüttüğü çalışmalarla bir yılda ‘Bin 70 ton’ atık cam, 6 bin 620 kilogram bitkisel atık yağ, bin 650 kg atık pil ve 2 bin 250 kg elektronik atık topladık. Geri dönüşüm çalışmalarımıza öğrencilerimizi de dâhil ederek daha bilinçli bir neslin oluşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından yürütülen geri dönüşüm çakışmalarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 03123591027 nolu geri dönüşüm danışma hattını arayabilirler.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye Hizmetleri Cepte09 Kasım 2021 Salı 00:05
  • EGO’da acil durum tatbikatı09 Kasım 2021 Salı 00:04
  • Çocuk Meclisinin Yeni Başkanı Su Naz Görgel09 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Altyapıda Dev Hamle: Çubuk ve Akyurt’un İçme Suyu Sorunu Çözüldü09 Kasım 2021 Salı 00:02
  • Altındağ Spor Tesisine Kavuşuyor09 Kasım 2021 Salı 00:01
  • Yenimahalle’de yangın tatbikatı08 Kasım 2021 Pazartesi 00:12
  • Mamak Füzyon’da Bilim Toplantısı08 Kasım 2021 Pazartesi 00:11
  • Çağlayan esnafına ziyaret08 Kasım 2021 Pazartesi 00:10
  • Başkan Köse’den BEM-BİR-SEN’e Ziyaret08 Kasım 2021 Pazartesi 00:09
  • E-Makkop Hizmete Girdi08 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti