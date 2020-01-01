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Geri dönüşümün merkezi Altındağ

Altındağ Belediyesi'ne bağlı Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri ile Gençlik Merkezleri aracılığı ile 2019'da 5 ton atık yağ ve 4 ton atık pil geri dönüşüme kazandırıldı.
Geri dönüşümün merkezi Altındağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden Sıfır Atık Projesi kapsamında projeler geliştiren Altındağ Belediyesi, geri dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde 10 adet mobil atık getirme, 400 adet geri dönüşüm kumbarası, 200 adet sıfır atık kumbarası, 400 adet giysi kumbarası, okullara da 100 adet geri dönüşüm potası yerleştiren Altındağ Belediyesi, kadın eğitim ve gençlik merkezlerinde toplam 5 ton atık yağ topladı. Toplanan atıklar ekiplerce alınarak geri dönüşüme kazandırdı.

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4 TON ATIK PİL GERİ TOPLANDI

Doğaya bırakılması durumunda çevre kirliliğine yol açan atık piller de Altındağ Belediyesi tarafından toplanıyor. İlçede bulunan okullar, gençlik ve kadın eğitim merkezlerinde pil toplama noktası oluşturan Altındağ Belediyesi, yıl boyunca toplam 4 ton atık pili de geri dönüşüme kazandırdı. Dönüştürülen atıklarla hem çevre korundu hem de ekonomiye katkı sağlandı.

"DOĞAMIZI KORUMALIYIZ"

Geri dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlçe genelinde atık pil ve atık yağ gibi maddeleri geri dönüşüme kazandırmak için topluyoruz. Altındağ Belediyesi'ne bağlı merkezlerimizde 5 ton atık yağ ve 4 ton atık pili toplayarak çevreye verilecek zararın önüne geçtik. Hemşehrilerimiz ilçe genelinde yerleştirdiğimiz ve merkezlerde olan geri dönüşüm kumbaralarına evde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıkları getirebilirler. Vatandaşlarımızı geri dönüşüm konusunda daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Doğamızı hep birlikte korumalıyız." dedi.
 

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