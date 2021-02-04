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Geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı kaza kamerada

Geri manevra yapan otomobilin kadına çarptığı kaza kamerada
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken geri manevra yapan otomobilin çarptığı Meral K., yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Akarca Mahallesi'nde meydana geldi. Geri manevra yapan N.K. yönetimindeki 41 E 7346 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Meral K.’ye çarptı. Merak K. yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Meral K., yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla bir özel hastaneye götürüldü. Otomobil sürücüsü N.K. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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