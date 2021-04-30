Geri sayım başladı

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Gölbaşı buz pateni pisti ile dağcılık alanında inşaat çalışmaları devam ediyor
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Gölbaşı Belediyesi yeni projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. Gölbaşı’nda buz pateni ve dağcılık alanında inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Gölbaşımız sporun kalbi olma yolunda ilerliyor” dedi.

Bin 500 metrekare kapalı inşaat alanına sahip tesis alanında dağcılık ve buz pateni tesislerinin yer alacağı merkezin çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Tırmanma duvarına sahip dağcılık alanı, buz pateni pisti ve buz pateni seyir alanı, fuaye, kafeterya ve mutfak, bay-bayan giyinme odaları, WC, antrenör ve yönetim odaları ile açık otopark alanı, tesis içinde hizmet verecek” ifadelerini kullandı.

Gölbaşımız sporun merkezi oluyor

 7’den 70’e herkesi spora yönlendirmek aynı zamanda da sağlıklı nesillerin yetişmesini sağlamak amacıyla pek çok projeye imza attıklarını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek “İnşaat çalışmalarımızı en kısa zamanda tamamlayarak Gölbaşımızı ve Ankaramızı yeni bir tesise kavuşturmanın mutluluğunu yaşayacağız. En kısa zamanda tesisimiz hizmete girecek” dedi. 

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