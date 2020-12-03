Geri sayım başladı

Gölbaşı Konya Yolu’nda iki sene önce başlayan çalışmalarda sona gelindi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Karayolları 4. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ile bir araya gelerek projeyi yakından inceledi.

İnşaatı devam eden Konya Yolu Gölbaşı İlçe Merkezi Alt Geçit Projesi’ni yakından inceleyen ve 2018 yılında başlanan projede artık sona yaklaşıldığını söyleyen Ramazan Şimşek “Bugün Karayolları 4. Bölge Müdürümüz İlhan Aytekin ile bir toplantı gerçekleştirerek, önümüzdeki ay açılacak olan Konya Yolu Alt geçidi ile ilgili detayları görüştük. Toplantıda atılan adımların ve açılacak olan alt geçidimizin şimdiden vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

Tamamlanacak olan Konya Yolu Projesi sayesinde ulaşımın rahatlayacağına vurgu yapan Ramazan Şimşek “Gölbaşımızın güzelliğine yakışan bir projemizde daha sona yaklaşmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projemiz, yapım aşamasında verdikleri büyük özveri için özellikle Gölbaşılı hemşehrilerimiz ve bölge esnafımıza; projenin yapım aşamasından son aşamasına kadar desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim” dedi.