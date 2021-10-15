GERSAN Altyapı Sorununa Neşter

ASKİ Genel Müdürlüğü, 500 iş yeri ile 3 bin esnafa ev sahipliği yaparak Başkent’te ticari hayata yön veren önemli merkezlerden GERSAN Sanayi Sitesi’nin sorunlu kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor.

GERSAN’DAKİ 25 YILLIK ALT YAPI SORUNUNA NEŞTER

3 bin esnafı etkileyecek çalışma ile ilgili bölgede incelemelerde bulunan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Büyük bir sorunu çözdük, hayırlı olsun” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak gıda imalat ve toptancılarının bulunduğu Yenimahalle ilçesindeki GERSAN Sanayi Sitesi’nin 25 yıllık kanayan yarası altyapı sorununa el attı.

Sanayi sitesine yaklaşık 4 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı döşenmeye başlanırken, bölgede incelemelerde bulunan ve esnafı ziyaret eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ekonomik ömrünü tamamlayan hatlar ve yıllardır yaşanan kanalizasyon taşkınları nedeniyle özellikle dükkanların alt katlarını su bastığını söyledi.

YAKLAŞIK 4 KİLOMETRELİK İMALAT

200 milimetre çapındaki mevcut hattın debiyi kaldırmadığını belirten Öztürk, sorunu kalıcı olarak çözebilmek için GERSAN Sanayi Sitesi’nde 3 bin 717 metre atık su ve 208 metre de yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

8 Eylül 2021 tarihinde yapımına başlanan hattın en kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

“Ticari hayatın büyük bir yoğunlukta yaşandığı GERSAN Sanayi Sitemizde artık ihtiyaca cevap vermeyen küçük çaptaki kanalizasyon hatlarının yenilenmesi işine başladık. Bunun yanı sıra başlamışken yağmur suyu hatlarını da bitirdik. Yaklaşık 4 kilometreye yakın bir imalatımız söz konusu.”

Tozlanmanın dışında yağmur sırasında yaşanan göllenme ve kanalizasyon taşkınları nedeniyle bölge esnafının şikayetçi olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Bu çalışmamızdan dolayı esnafın mutlu olması bizi de çok mutlu etti. 10 gün içinde buradan çıkmış olacağız. Büyük bir sorunu çözdüğümüzü düşünüyorum, hayırlı olsun” dedi.

“ASKİ CANSİPARANE DESTEK VERDİ”

GERSAN Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Akkaya da ASKİ’nin yoğun bir mesai içinde çalıştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Altyapımız eskimişti. Sağ olsun ASKİ, cansiperane ve büyük bir gayretle bize bu konuda destek verdi, minnettarız. Dükkanlarımızın alt katlarını sıklıkla su basıyordu. Sitede drenaj çalışması yapıldı. İnşallah bu sorunun tekrarını yaşamayacağız. GERSAN esnafı 35 senedir hizmete susamıştı. Öncelikle Mansur Başkana çok teşekkür ediyorum. Kendisi bizi ziyaret ettiğinde GERSAN yönetimi olarak sıkıntılarımızı 26 başlıkta dile getirmiştik. Şimdi köprümüz ve altyapımız yapıldı. Mansur başkana güveniyorum.”

Bölgede esnaflık yapan Süphan Sümbül, “Çok uzun süredir altyapıyla ilgili problem yaşıyorduk. Birçok defa yetkililere bu konuda dilekçe verdik. Sağ olsunlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ASKİ Genel Müdürümüz sorunumuzla ilgilendi” derken, 20 yıldır sitede esnaflık yaptığını dile getiren Sema Kezban Erdal da, “Çok uzun yıllardır burada hiçbir hizmet görmüyorduk. 20 yıldır ben buna şahidim. Şimdi böyle bir yatırım olunca tabii ki memnun olduk. Her gün bir yer patlıyor, bir dükkanı su basıyordu” sözleriyle düşüncelerini dile getirdi.

İlçede yaşadıkları sorunları tek tek anlatan bölge esnafı Ziya Ünal ise, “Hemen hemen bu sitenin 50 yıllık üyesiyim. Geçmişte 8 yıl da başkanlık yaptım. Yıllardır bir türlü yaptıramadığımız altyapı sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde şimdi yapılıyor. Burada genellikle gıda imalat ve toptancılığı yapılıyor. Ankara’nın çeşitli fabrikalarına dağıtım yapılıyor. Bu nedenle de kanallar çok tıkanıyor. Yemek artıklarından dolayı özellikle kışın çok sorun yaşıyorduk. ASKİ, 3 bin esnafın bütün kanal sorununu şu an çözmüş oluyor” diye konuştu.