Ges'lere ilgi artıyor

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Uğur Şimşek, güneş enerji sistemlerine (GES) ilginin giderek arttığını söyleyerek, “Evde çok sayıda elektrikli araç ve gereçleri çalıştıran güneş enerji sisteminin kurulumu 10 bin TL'yi buluyor“ dedi.

Mamak'ta faaliyet gösteren UV Mühendislik işletmecisi Uğur Şimşek, son yıllarda ülkemizde çatı GES'lere (güneş enerji santrali) rağbetin arttığını kaydetti.

BİR MEGAWATT, BİN 300 HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR

GES'lerin kurulum maliyeti ile ilgili bilgi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şimşek, "1 megawattın kurulum maliyeti 900 ila 1 milyon 100 bin dolar arasında değişiyor. 1 megawatt, bin 300'den fazla hanenin günlük elektriğini karşılıyor" dedi. GES'lerin dezavantajlı tarafıyla ilgili de bilgi veren Şimşek şunları söyledi: "Tek eksi tarafı GES'lerin yalnızca gündüz kullanımı var. Gece kullanım için depolama gerekiyor, onun için devasa aküler lazım. Akü işin içine girdiğinde maliyet iki katına çıkıyor."

BAĞ EVLERİNE İLGİ ARTIYOR

Son yıllarda bağ evlerinde, hobi evlerinde, villa tipi evlerde güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının yaygınlaştığını kaydeden Şimşek, "Elektrik olmayanlar GES'lerle elektrik sorununa çözüm buluyor. Elektrik olanlar ise mahsuplaşmaya gidiyor. Yani çift yönlü sayaç takılıyor. Kullandığı kadar elektrik faturası ödüyor. Bağ evlerinde, tarımda çatı GES'ler daha çok tarla sulama için tercih ediliyor. Gündüz sulama yapıldığı için ekstra bir maliyet çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

EV TİPİ GES KAÇA KURULUYOR?

Evde kullanılmak üzere kurulan güneş enerji sisteminin kurulum maliyetiyle ilgili bilgi veren Şimşek şunları aktardı: "Lamba, televizyon, buzdolabı ve ev aletleri gibi araç ve gereçleri çalıştırmak için kurulacak bir güneş enerji sistemi 10 bin TL'ye mal oluyor. 7 bin TL'ye mal etmek de mümkün; ancak bunda tek akü olur ve tek olan akünüzün ömrünü kısa sürede tamamlanmasına sebep olur. Yılda bir akü almak zorunda kalırsınız. Biz iki akü bağlayarak akülerin ömrünün uzamasını sağlıyoruz."

PEK ÇOK KONUDA UZMAN

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şimşek, 2017'den beri faaliyette olduklarını, endüstriyel sistemler, su depoları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri gibi pek çok konuda uzman olduklarını aktardı.

Osman Akdoğan /İLKSAYFA

