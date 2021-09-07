  • BIST 1.454,740
  • Altın 481,95
  • Dolar 8,3400
  • Euro 9,8600
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 15 °C
»

Ges'lere ilgi artıyor

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Uğur Şimşek, güneş enerji sistemlerine (GES) ilginin giderek arttığını söyleyerek, “Evde çok sayıda elektrikli araç ve gereçleri çalıştıran güneş enerji sisteminin kurulumu 10 bin TL'yi buluyor“ dedi. 
Ges'lere ilgi artıyor

Mamak'ta faaliyet gösteren UV Mühendislik işletmecisi Uğur Şimşek, son yıllarda ülkemizde çatı GES'lere (güneş enerji santrali) rağbetin arttığını kaydetti. 

BİR MEGAWATT, BİN 300 HANEYE ELEKTRİK SAĞLIYOR 

GES'lerin kurulum maliyeti ile ilgili bilgi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şimşek, "1 megawattın kurulum maliyeti 900 ila 1 milyon 100 bin dolar arasında değişiyor. 1 megawatt, bin 300'den fazla hanenin günlük elektriğini karşılıyor" dedi. GES'lerin dezavantajlı tarafıyla ilgili de bilgi veren Şimşek şunları söyledi: "Tek eksi tarafı GES'lerin yalnızca gündüz kullanımı var. Gece kullanım için depolama gerekiyor, onun için devasa aküler lazım. Akü işin içine girdiğinde maliyet iki katına çıkıyor." 

ugur-simsek.jpg

BAĞ EVLERİNE İLGİ ARTIYOR 

Son yıllarda bağ evlerinde, hobi evlerinde, villa tipi evlerde güneş enerjisi sistemleri uygulamalarının  yaygınlaştığını kaydeden Şimşek, "Elektrik olmayanlar GES'lerle elektrik sorununa çözüm buluyor. Elektrik olanlar ise mahsuplaşmaya gidiyor. Yani çift yönlü sayaç takılıyor. Kullandığı kadar elektrik faturası ödüyor. Bağ evlerinde, tarımda çatı GES'ler daha çok tarla sulama için tercih ediliyor. Gündüz sulama yapıldığı için ekstra bir maliyet çıkmıyor" ifadelerini kullandı. 

EV TİPİ GES KAÇA KURULUYOR? 

Evde kullanılmak üzere kurulan güneş enerji sisteminin kurulum maliyetiyle ilgili bilgi veren Şimşek şunları aktardı: "Lamba, televizyon, buzdolabı ve ev aletleri gibi araç ve gereçleri çalıştırmak için kurulacak bir güneş enerji sistemi 10 bin TL'ye mal oluyor. 7 bin TL'ye mal etmek de mümkün; ancak bunda tek akü olur ve tek olan akünüzün ömrünü kısa sürede tamamlanmasına sebep olur. Yılda bir akü almak zorunda kalırsınız. Biz iki akü bağlayarak akülerin ömrünün uzamasını sağlıyoruz." 

PEK ÇOK KONUDA UZMAN 

Elektrik ve Elektronik Mühendisi Şimşek,  2017'den beri faaliyette olduklarını, endüstriyel sistemler, su depoları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri gibi pek çok konuda uzman olduklarını aktardı.

Osman Akdoğan /İLKSAYFA 
 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?07 Eylül 2021 Salı 09:44
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 07 Eylül 2021 - ASKİ07 Eylül 2021 Salı 09:38
  • Ankara hava durumu 07 Eylül 202107 Eylül 2021 Salı 09:36
  • Su Kesintisi 07 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ07 Eylül 2021 Salı 09:35
  • ACİL'ler dolup taşıyor07 Eylül 2021 Salı 04:00
  • Öğrenciye ev yok07 Eylül 2021 Salı 03:30
  • KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama?06 Eylül 2021 Pazartesi 12:27
  • DNA'mız saklansın06 Eylül 2021 Pazartesi 04:10
  • Çay fiyatlarına zam yolda06 Eylül 2021 Pazartesi 04:02
  • Aylar sonra ilk pazar06 Eylül 2021 Pazartesi 03:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti