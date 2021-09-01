Getir’den n11’e stratejik yatırım

Getir, alışveriş platformlarından n11’e ortak olmak için ön görüşmeleri tamamladığını duyurdu. Yurt içinde ve yurt dışında hızlı büyümesini sürdüren Getir, n11 ile olası ortaklık ve iş birliği opsiyonları için kapsamlı incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Getir, alışveriş platformlarından n11’in hisselerini kısmi satın alma işlemleri için kapsamlı inceleme sürecini başlattı. Son dönemde yurt dışındaki önemli stratejik hamlelerde bulunan Getir bu işlem ile Türkiye’deki en büyük yatırımını yapmış olacak.

GETİR, BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alarak 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeyle ulaşan şirket, Türkiye’nin yanı sıra İngiltere’de 7 şehirde ve Hollanda, Almanya ve Fransa’da hizmet veriyor. Getir, yıl sonuna kadar İspanya, İtalya, Portekiz ve Amerika’da da faaliyete başlamayı hedefliyor.

Doğuş Grubu ile Güney Kore’nin en büyük gruplarından SK Group’un ortaklığında Doğuş Planet çatısı altında Mart 2013’te kurulan n11, 20 milyondan fazla ürün ve 270 binden fazla iş ortağını 23 milyondan fazla kullanıcıyla buluşturuyor.