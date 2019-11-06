  • BIST 101.291
  • Altın 274,885
  • Dolar 5,7570
  • Euro 6,3805
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 19 °C
SON DAKİKAErdoğan: Bağdadi'nin hanımını da yakaladık
»

Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi

Gezginci arıcılar, Türkiye'de üretimin yüzde 80'inin karşılandığı çam balı hasadı için Muğla'ya geldi.
Gezginci arıcıların Muğla'da bal mesaisi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, arıcıların yüzde 80'inin gezginci arıcılık yaptığını belirterek, "Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor." dedi.

Gezginci arıcılar, Türkiye'nin birçok ilindeki yayla balı hasadının ardından Muğla'ya geldi. Türkiye çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 80'inin karşılandığı Muğla'da hasat çalışmalarına başlandı.

Şahin, AA muhabirine, Türkiye'nin yıllık 110 bin ton civarında üretimiyle dünyanın ikinci büyük bal üreticisi olduğunu söyledi.

Arı varlığı ve bal üretiminde Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında önemli konuma sahip olduğunu belirten Şahin, Türkiye'de 70 bin ailenin arıcılıkla geçimini sağladığını bildirdi.

Türkiye'de 8 milyon arı kovanının olduğunu vurgulayan Şahin, "Arıcılarımızın yüzde 80'i ise gezginci arıcılık yapıyor. Gezginci arıcılarımız ülkemizde yılda en az 8 bin kilometre yol yaparak arıcılıkla ilgileniyor. Mevsimsel şartlara göre Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den Marmara'ya ve Akdeniz Bölgesi'ne gidilerek bal çıkarılıyor, hasat yapılıyor." diye konuştu.

Çam balı hasadı sürüyor
Muğla'da 13 bin 500 arıcının bulunduğuna değinen Şahin, bunun yaklaşık 8 bininin diğer illerden gelen gezginci arıcılardan oluştuğunu ifade etti.

Küresel iklim değişikliğinin getirdiği sorunlardan en çok arıcıların etkilendiğini belirten Şahin, "Bu yıl yayla balı hasadında sıkıntı yaşamadık. Gezginci arıcılarımız bu yıl da yeteri kadar yayla balı üretimi yaptı. Geçen yıl yayla balı pek olmamıştı ancak bu yıl ki yayla balı üretimimiz iyi durumda." dedi.

Ağustosta hasadına başlanan çam balı üretiminin de kasım sonuna kadar devam edeceğini anlatan Şahin, çam balında özellikle ağustos ve eylülde böceğin gelişememesi ve iklimsel sorunlar nedeniyle hasadın yapılamadığını söyledi.

Muğla'da ve Ege Bölgesi'nde üretilen çam balının Türkiye arıcılığının sigortası olduğunu vurgulayan Şahin, bundan dolayı çam balı üretiminin ülke ekonomisi için de büyük önem taşıdığını, ihracatı yapılan tek balın da çam balı olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 20 yıl önce 3 milyon 200 bin kovan bulunduğunu belirten Şahin, bugün ise kovan sayısının 8 milyona ulaştığını, arıların verimsiz olmadığını kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK/YPG'li teröristlerden Barış Pınarı Harekat bölgesine 24 saatte 11 saldırı06 Kasım 2019 Çarşamba 11:52
  • Cezaevi ziyareti dönüşü feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var06 Kasım 2019 Çarşamba 10:47
  • İstanbul depreminde 1900 yangın çıkacak06 Kasım 2019 Çarşamba 09:39
  • Af düzenlemesi: Erdoğan'ın itirazı var06 Kasım 2019 Çarşamba 09:37
  • Temel Karamollaoğlu'ndan Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan açıklaması06 Kasım 2019 Çarşamba 09:36
  • RTÜK Başkanı Şahin, TÜRKSAT'tan istifa etti06 Kasım 2019 Çarşamba 09:34
  • Resulayn ve Tel Abyad'da Askeri Mahkeme kuruldu06 Kasım 2019 Çarşamba 09:33
  • Irak'ta olaylar büyüyor en 254 kişi öldü: Vekillerin evleri ateşe verildi06 Kasım 2019 Çarşamba 09:21
  • Van'da, terör örgütü PKK'ya ait 'mühimmat' ele geçirildi06 Kasım 2019 Çarşamba 09:04
  • Yüksek İstişare Kurulunda 'FETÖ ile mücadelede kararlılık' vurgusu06 Kasım 2019 Çarşamba 08:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti