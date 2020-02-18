Gezi Parkı davasında karar çıktı

Can Dündar, Mücella Yapıcı, Memet Ali Alabora, Osman Kavala dahil tüm sanıklar beraat etti.

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada, karar çıktı.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Ayrıca mahkeme, davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın da beraat ve tahliyesine hükmetti.

16 SANIK HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede Osman Kavala tutuklu yargılanırken, diğer 15 kişiden " Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi" tutuksuz yargılanıyordu.

9 SANIK TÜM SUÇLARDAN BERAAT ETTİ

Gezi Davası’nda savcılığın sunduğu mütalaada Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu ve Mücella Yapıcı ile ilgili ağırlaştırmış müebbet hapis cezası, diğer sanıklar hakkında da 15 ile 20 arası hapis talep edilmişti.

Mahkeme heyeti, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Mala zarar verme”, “Nitelikli yağma”, “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması”, “Kasten yaralama”, “Tabiat ve kültür varlıklarını koruma kanununa muhalefet” suçlarından yargılanan 9 sanık Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Mehmet Osman Kavala, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden hakkında hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığından sanıkların, bu suçlardan beraatine ve bu gerekçelerle tutuklu sanık Osman Kavala’nın tahliyesine karar verdi.

FİRARİ SANIKLAR HAKKINDA YAKALAMA KARARI KALDIRILDI

Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora hakkında çıkarılan yakalama kararları kaldırılırken, “ifadelerinin alınmasına yönelik” ayrı ayrı yakalama emri çıkarılmasına karar verildi.