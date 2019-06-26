  • BIST 95.421
  • Altın 261,143
  • Dolar 5,7791
  • Euro 6,5636
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 0 °C
»

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin açılan davaya bakan mahkeme heyeti, İşadamı Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Duruşma 18 Temmuz'a ertelendi. 
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin davada 1 sanık tahliye edildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde tutuksuz sanıklar savunma yaparak beraatini istedi. Sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından, avukatlara söz verildi. Tutuklu sanıklar Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu'nun avukatları da tahliye talebinde bulundu.  


MAHKEME ARA KARARINI AÇIKLADI

Aranın ardından mahkeme heyeti, taleplere ilişkin kararının açıkladı. Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu'nun yakalama kararının infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık İnanç Ekmekci'nin bir sonraki duruşmada hazır edilmesi halinde savunmasının alınmasını kararlaştırdı. Mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tahliye talebini reddederken, Yiğit Aksakoğlu'nun tahliyesine karar verdi. Aksakoğlu'nun haftada bir gün ikametine en yakın karakolda imza atma şartı koyan mahkeme heyeti, Aksakoğlu'nun yurt dışına çıkışını da yasakladı. Duruşma 18 ve 19 Temmuz'da Silivri'de üzere ertelendi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güne Edirne'den gelen korkunç bir haberle uyandık: 10 ölü, 30 yaralı26 Haziran 2019 Çarşamba 09:22
  • Erdoğan onayladı: Yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi! kimler faydalanacak?26 Haziran 2019 Çarşamba 09:00
  • Türkiye ve dünya gündemi - 26 Haziran 201926 Haziran 2019 Çarşamba 08:59
  • Askerlik süresini kısaltan kanun Meclis'ten geçti: 106 bin asker erken terhis olacak25 Haziran 2019 Salı 16:51
  • Suriye'li berberden alkışlanacak hareket25 Haziran 2019 Salı 16:42
  • Ekrem İmamoğlu malvarlığını açıkladı25 Haziran 2019 Salı 16:30
  • Tren kazası ile ilgili flaş gelişme: 1 kişi tutuklandı25 Haziran 2019 Salı 16:28
  • Tek suçu 30 yıldır ucuz ekmek satmak25 Haziran 2019 Salı 15:39
  • Rusya'dan sert çıkış: Kabul edilemez25 Haziran 2019 Salı 15:13
  • İran tarih verdi: 7 Temmuz tarihinde başlayacak.25 Haziran 2019 Salı 15:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti