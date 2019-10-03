Gezici Çocuk Müzesi’nin ilk durağı Memlik İlkokulu oldu

Gezici Çocuk Müzesi’nin ilk durağı Dünya Çocuk Günü dolayısıyla, Memlik İlkokulu oldu. Memlik İlkokulu’nun 100’e yakın öğrencisi Yenimahalle Belediyesi’nin tatlı sürprizi ile unutulmaz bir gün yaşadı.

Okul bahçesine kurulan sahnede, müze öğretmenleri ile birlikte dans ederek oyunlar oynayan minikler, düzenlenen etkinlikler kapsamında hayvan sevgisi, çevre temizliği gibi konuları eğlenerek öğrendi.

Naylon poşet kullanımının çevreye verdiği zararı öğrenmek için bez çanta boyama etkinliği yapan minikler, kendi tasarımlarını yaparak hünerlerini sergiledi. Öğretmenlerin yaptığı eğlenceli sunumla, oyuncaklar eşliğinde kedi ve köpek bakımını da öğrenen minik Yenimahalleliler, yaralanmalar sırasında can dostların nasıl muayene edildiğini kendilerine verilen stetoskopları kullanarak deneyimledi.

Ayrıca; Belediye ekipleri Pinokyo canlandırması ile doğruluk ve dürüstlük ilkelerini çocuklara anlattı. Dünya Çocuk Gününe özel hazırlanan pastayı da hep birlikte kesen çocuklar, balon yarışmasıyla kahkahalara boğuldu.

Yaşar“Çocuklarımızın her zaman yanındayız”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalleli çocukların bilimin ışığında eğitim alması, eğlenerek öğrenmesi amacıyla açtığımız Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, her yıl binlerce çocuğumuzu ağırlıyor. Bu bağlamda Evrensel Değerler Çocuk Müzesi tarafından hazırlanan etkinlikler, Gezici Müze ile birlikte çocuklarımıza ulaşıyor. Belediye olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak çocuklarımızın eğitimine önem vermeliyiz” dedi.



