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Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor

Ankara Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Mamak Belediyesi işbirliğinde Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor. 
Gezici Kütüphane Mamak’a geliyor

Proje kapsamında gezici kütüphane vatandaşlara hem basılı bilgi kaynaklarına ulaşma imkanı hem de elektronik ortamda sunulan bilgilere erişim fırsatı sunacak. Bünyesinde üç bin 400’den fazla kitap ve dört adet bilgisayar barındıran gezici kütüphanenin ilk durağı ise 10 Ekim Perşembe günü Abidinpaşa Aile Merkezi önü olacak. Bir ay boyunca Mamak sokaklarında gezecek olan Gezici Kütüphane’den kitap temin etmek için ise kimlik bilgileriyle üye olmak yeterli.

Vatandaşımızın ayağına kütüphane götürüyoruz

Kitap sevgisini aşılamak amacıyla böyle bir projeyi hayata geçireceklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kütüphanelerin amacı herkesin bilgiye ulaşımını sağlamaktır. Bizlerde vatandaşın ayağına kütüphaneyi götürüyoruz. Tüm hemşerilerimizi gezici kütüphanemizde keyifli ve bilgi dolu zaman geçirmeye bekliyoruz” dedi. 7’den 70’e herkese hitap edecek Gezici Kütüphane’nin hizmet vereceği yerler ise şöyle;

Abidinpaşa Aile Merkezi     10-11 Ekim
Laika Akbilek Aile Merkezi       12-14 Ekim
Lalahan Aile Merkezi               15-16 Ekim
Necip Fazıl Aile Merkezi           17-18 Ekim
Neşet Ertaş Aile Merkezi         19-21 Ekim
Zübeyde Hanım Aile Merkezi      22-23 Ekim
Mamak Kapalı Spor Salonu       24-25 Ekim
Gökçeyurt Köyü                    26-28 Ekim
Ortaköy Mahallesi                 30-31 Ekim
 


 

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